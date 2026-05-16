Еще 10 лет назад власти Рыбинска и не думали, что город может стать туристическим центром.

Рыбинск удивляет. Здесь, на пересечении истории и современности, рождаются проекты, которые меняют представление о возможностях небольшого, в принципе, города. На его примере можно увидеть, как грамотное партнерство власти, администрации Рыбинска, и бизнеса, компании ПАО "Ростелеком", способно преобразить любую территорию.

директор филиала ПАО "Ростелеком" в Ярославской и Костромской областях Роман Русских (справа) и глава Рыбинска Дмитрий Рудаков (слева).

Новый облик города

- Мы всегда были мощнейшим промышленным центром, ни о каком туризме не думали и не мечтали. Но потом возникла идея проекта, после которого о нас заговорили, - говорит глава Рыбинска Дмитрий Рудаков.

Мысль преобразить города, которая в итоге и принесла известность, зародилась в 2016 году. Власти решили сделать центр Рыбинска "исторически правильным". Преображение началось с Красной площади, которая и площадью-то не была, а была проездом, полностью заставленным машинами. Решили действовать комплексно: сначала заменили все подземные коммуникации, привели в порядок фасады, выложили плитку, которая выглядит как брусчатка и догадаться, что это бетон, очень сложно.

- И стали мы думать, что же будет изюминкой. И захотели вывески в старинном стиле, - рассказывает глава.

И задумка, что называется, "стрельнула". Сейчас в центре города около 500 вывесок, оформленных в дореволюционном стиле, написанных с использованием "ять" и по уже устаревшим правилам русского языка. Сначала был создан свод норм, регламентирующий только дизайн, на следующий год добавилось требование делать вывески только из дерева.

- Когда ввели регламент на территории всего исторического центра, люди стали везде лепить твердый знак. Поэтому пришлось создать художественный совет, в который вошел не только художник, но и лингвист. И это породило забавную историю: стали звонить разгневанные учителя русского языка. "А почему вы Гостиный двор пишите с двумя -н? Пришлось у нас и некоторым педагогам изучить дореформенную орфографию, - рассказывает Дмитрий Рудаков.

Написание "Гостинный двор" с двумя -н вызвало возмущение у рыбинских учителей русского языка.

Яркий пример неправильного написания с точки зрения сегодняшнего русского языка - лавочка, в которой предоставляют "разсрочку". Конечно, восторг туристов вызывают непривычно оформленные названия сетевых магазинов - такого, как в Рыбинске, нет больше нигде.

Некоторые вывески - это полный разрыв шаблонов.

Из того, что было задумано, удалось сделать многое, говорит Дмитрий Рудаков, но не все. Пока что не хотят предприниматели менять пластиковые окна и двери на деревянные и никакие уговоры не помогают.

- Если на вывески мы предоставляли 30-процентную субсидию, то на замену дверей и окон в этом году заложим субсидию в 70 процентов. И параллельно внесли изменения в правила благоустройства центра, чтобы здесь пластика не было. Мы никогда не штрафуем просто так, стараемся по-людски действовать, и сначала, например, свои здания приводим в порядок, а потом от остальных то же самое требуем.

Туристов привлекают необычные вывески на магазинах знакомых торговых сетей.

Еще один интересны проект можно увидеть на улице Бульварной. Здесь установили деревянные фонари, которые являются точной копией газовых, только, естественно, без газа. И изюминка улицы - деревянный дореволюционный буфет, восстановленный по старым сохранившимся фотографиям. Атмосферное место, которое очень любят гости города.

Рыбинск событийный

Но не вывесками едиными жив Рыбинск. Его можно назвать столицей карнавалов, пока, правда, не коронованной. Их в городе три: два зимних и летний, и одному из них уже почти 20 лет.

- Сейчас в "НаШествии Дедов Морозов" принимает участие около 20 тысяч человек. В прошлом году на него приехала основательница "Вайлдберриз" Татьяна Ким с детьми и настолько ее впечатлило увиденное, что она решила вложиться в проект. В Год дружбы народов она предложила сделать костюмы для дедов морозов из разных страны, - делится планами Дмитрий Рудаков.

Продолжает череду зимних праздников шествие "За Рождественской звездой". Обычно 8 января по городу проходят горожане, переодетые в волхвов и пастухов, несущих дары, ангелы на ходулях, дети, в руках которых рождественские звезды. Сопровождают шествие фольклористы с колядками, а возглавляет его самый настоящий верблюд.

Шествие "За Рождественской звездой" - мероприятие новое, но уже популярное. Фото: Администрация Рыбинска.

Летом одним из главных событий является "Гербовое шествие". В исторических костюмах по центру Рыбинска проходят участники со старинными гербами городов Ярославской области и Золотого кольца России.

Говоря о событиях, нельзя не вспомнить Деминский лыжный марафон - самый крупный в России и второй в Европе по численности участников. По одной трассе бегут и именитые спортсмены, и любители.

Но не все, конечно, гладко в городе на Волге. Говоря о проблемах, Дмитрий Рудаков упомянул о нехватке гостиниц:

- Мы в туризм ворвались новичками. Предприниматели начали строить отели, уже семь построили, но их все равно недостаточно.

Кстати, лучше всего о рывке говорят цифры. Согласно данным "СберАналитики", в прошлом году Рыбинск посетили 570 тысяч туристов. И если в 2016 году путешественники оставили в городе всего около 100 миллионов рублей, то в 2025-м эта цифра достигла 2,5 миллиардов рублей. И это еще без учета жителей Ярославской области, которые ежегодно приезжают и на "НаШествие Дедов Морозов", и на рождественское шествие, и на спортивные мероприятия.

Вечером город смотрится совмем не так, как днем.

В этом году Рыбинск вошел в число городов Золотого кольца России и это, конечно, открывает новые возможности.

- Мы своего рода Петербург на Золотом кольце. Немного выделяемся из общей череды городов, но ведь не только церковной архитектурой славится Россия. У нас есть храмы, но ни с Переславлем, ни с Суздалем, ни с Ростовом Великим мы в этом плане конкурировать не можем. Однако человеку путешествующему хочется посмотреть разные вещи и мы с вывесками оказались востребованным турпродуктом. Для нас это не просто проект, а дань уважения тем людям, которые жили в 19 веке, - говорит глава города.

Свет нового Рыбинска

Какова же роль бизнеса во все этой истории? С одной стороны - не особо заметная в практическом понимании. Что увидят туристы, посетившие Рыбинск? Старинные вывески, грандиозные шествия. А что не увидят? А, например, провода, опутывающие город и разрушающие дореволюционную атмосферу, за которой многие и приезжают в город.

Благодаря проекту "Чистое небо" центр Рыбинска удалось освободить от проводов - все коммуникации убрали в кабельную канализацию, проходящую под землей.

- В Ярославской области этот проект активно работает с 2020 года, на данный момент он охватывает более 100 километров линий связи в Ярославле, Рыбинске, Угличе и Ростове Великом. Но первый фрагмент "Чистого неба" в регионе был реализован в Рыбинске в 2019 году, - рассказал директор филиала ПАО "Ростелеком" в Ярославской и Костромской областях Роман Русских.

Второй проект более заметный и полезный не только для туристов, но и жителей города. В 2022 году прошла модернизация освещения - старые светильники заменили на современные, энергосберегающие. Экономия затрат энергоресурсов составила 70%. Что интересно: из городского бюджета на эти работы не было потрачено ни рубля. Компания выступила не только реализатором проект, но и его инвестором.

- На мой взгляд, это является эталонным образцом социально-экономического грамотного взаимодействия бизнеса и власти, который позволяет создавать комфортную среду без привлечения бюджетных ресурсов, - считает Роман Русских.

Подсветку на Волжском мосту установили за рекордных 4,5 месяца.

Третий, самый яркий в прямом и переносном смысле проект - художественно-архитектурная подсветка Волжского моста. Масштабные работы удалось провести всего за 4,5 месяца. Только представьте: по всей линии установлено почти 1700 осветительных приборов, связанных 15 километрами кабельных линий. Подсветка работает по нескольким сценариям: к Дню Победы, Новому году, Дню России мост освещается по-разному. Рыбинцы уже оценили новый арт-объект и даже однажды использовали его для гендер-пати (у пары родится мальчик).

Сейчас в Рыбинске идет обустройство пешеходного центра, которое не все горожане воспринимают положительно. Но Дмитрий Рудаков пообещал, что работы завершатся к Дню города, который отметят в конце августа. Программа праздника появится позднее, но есть уверенность, что и в этот раз Рыбинск сумеет удивить.