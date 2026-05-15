«Ночь музеев» в Ивановской области: куда сходить 16 мая 2026

"Ночь музеев" пройдет в Ивановской области.

В Ивановской области пройдет одна из самых популярных культурных акций года - "Ночь музеев". В этом году подготовлены программы, объединяющие классическое искусство, современные перформансы, авторский дизайн и уникальные исторические исследования.

В субботу, 16 мая, в Музее промышленности и искусства выступит духовой оркестр пожарно-спасательной академии ГПС МЧС. Для любителей истории пройдет уникальная лекция о жизни первой ивановской писательницы Любови Гарелиной и архитектурная прогулка по зданию музея. Подготовлена уникальная программа «Вечность вещности» - музейный перформанс-дефиле, в рамках которого зрителям продемонстрируют предметы, которые крайне редко покидают фондохранилища.

В Музее ивановского ситца пройдут мастер-классы по созданию авторских сувениров и интерактивная игра «Ситцевые заморочки». Дизайнер Ксения Демьяненко-Новикова расскажет о «Родном русском стиле» и проведет этнографический практикум по старинному женскому наряду.

В Ивановском областном художественном музее акция откроется арт-базаром на площадке перед входом. В залах посетителей ждет кураторский маршрут по проекту «Тайна Вельца», специальный маршрут «Приключения кошки Бастет в Древнем мире» для детей и их родителей и патриотический маршрут по проекту «Пролог». Музыкальную атмосферу вечера создадут солисты Ивановской филармонии: в окружении шедевров живописи прозвучат произведения Чайковского, Рахманинова, Мусоргского.

Музейно-выставочный центр подготовил программу для всей семьи. Все желающие смогут принять участие в росписи деревянных ложек или, например, в театрализованном проекте «Сказочная Россия» от народного ТЮЗа. Также гости посетят выставку графики из пушкинского заповедника «Михайловское» и увидят фильм «Учености плоды».

В Доме-музее семьи Бубновых пройдет теплый литературно-музыкальный вечер с участием учеников музыкальной школы. Музей первого Совета приглашает погрузиться в атмосферу 1971 года на выставке «Юбилей по-советски». Для тех, кто предпочитает камерные форматы, Музей А.И. Морозова подготовил экскурсионный маршрут «История старого дома» и лекцию по архитектуре Иванова.

Шуйский историко-художественный и мемориальный музей имени М.В.Фрунзе приглашает на открытие фотопроекта «Память поколений», в котором представлены портреты семей участников СВО и ветеранов Великой Отечественной войны. В Гаврилово-Посадском краеведческом музее в рамках акции состоится тематическая экскурсия «Город под открытым небом», которая пройдёт по историческому центру города.

