Кострома 15 мая 2026 12:30

Аномально жаркая погода ожидается в Костроме в ближайшие дни

Воздух прогреется почти до +30 градусов
Полина ВАЧНАДЗЕ
В Костроме ожидается 30-градусная жара.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Костроме и Костромской области на следующей неделе будет жарко. Об аномально высокой для мая температуре воздуха предупредили в центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"С 18 по 22 мая ожидается среднесуточная температура воздуха выше климатической нормы на семь градусов и более", - сообщили в центре.

Возможно увеличение числа пожаров, в том числе из-за нагрузок на энергосистемы. Есть риск возникновения природных пожаров, палов травы, возможен переход огня на жилье.

По данным Gismeteo, в понедельник, 18 мая, в Костроме ожидается +27 градусов. 19 и 20 мая по прогнозу будет +28, а в четверг воздух прогреется до +29 градусов. В пятницу +27 и гроза.