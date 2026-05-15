Самозанятые ярославцы оформляют добровольное страхование на случай болезни

Самозанятые жители Ярославской области могут оформить страховку на случай болезни. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

135 самозанятых ярославцев оформили добровольное страхование на случай болезни.

"Данная мера поддержки введена для самозанятых в качестве эксперимента с 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года. По его условиям плательщики налога на профессиональный доход могут пользоваться правом на оплачиваемый больничный. Для получения выплат необходимо заранее вступить в программу, подав заявление в Отделение СФР по Ярославской области и уплатив взносы", - сказали региональном Соцфонде.

Зарегистрироваться можно до 30 сентября следующего года на Госуслугах, в приложении "Мой налог" или в офисе ОСФР. После необходимо выбрать сумму, исходя из которой самозанятый будет получать выплаты в случае болезни. Это может быть 35 или 50 тысяч рублей.

Из 135 самозанятых жителей Ярославской области, которые приняли участие в эксперименте, 77 человек выбрали в качестве страховой суммы 50 тысяч рублей, 58 человек - 35 тысяч. Взносы можно платить каждый месяц или разово за весь год.

"По истечении шести месяцев непрерывной уплаты взносов гражданин приобретает право на получение пособия в размере 70% страховой суммы, а по истечении 12 месяцев – в размере 100 процентов", - уточнили в ярославском СФР.

Тариф взносов составляет 3,84% от выбранной суммы годового пособия. В месяц, соответственно, нужно перечислить 1 344 или 1 920 рублей (3,84% от 35 или 50 тысяч рублей). При уплате раз в год взнос составляет 16 128 или 23 040 рублей (сумма ежемесячных платежей за 12 месяцев).

Новости Ярославля и Ярославской области читайте в нашем Телеграм-канале, ВКонтакте, Дзен