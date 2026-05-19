Три пляжа откроют в Ярославле в купальном сезоне-2026

Купальный сезон в Ярославле начнется 1 июня и продлится до 31 августа. На протяжении всего лета в городе будут работать три официальных пляжа: Дзержинский, Заволжский и пляж в парке Подзеленье.

«На официальных пляжах предусмотрено дежурство спасателей, проведены водолазные обследования и очистка дна. Границы плавания в местах купания будут обозначены буйками», - сказали в Центре гражданской защиты Ярославля.

Также перед началом лета в МЧС утвердили места, где купание запрещено:

- на Волге у Юбилейного моста в районе Тутаевского шоссе (Дзержинский район),

- на Волге в районе Октябрьского моста (Заволжский район),

- на Волге вдоль ограждения Северной водопроводной станции АО «Ярославльводоканал»,

- в районе автодорожного моста через Которосль -Толбухинский мост (Красноперекопский и Кировский районы),

- в районе железнодорожного моста через Которосль - улица Магистральная (Кировский и Красноперекопский районы),

- в Которосли в районе нового моста - район Которосльной набережной и поймы Которосли (со стороны Кировского района),

- в Которосли в районе старого моста - район Которосльной набережной и поймы Которосли (со стороны Кировского района),

- в Которосли у Комсомольского моста (Кировский и Красноперекопский районы),

- в обводненных карьерах №1 и №2 - в районе бывшей территории завода «Альтаир» (Дзержинский район),

- в обводненном карьере в районе улицы Шевелюха (Заволжский район),

- в обводненном карьере в районе улицы Папанина у д. № 27 (Заволжский район),

- в прудах Петропавловского парка,

- в пруду в районе улицы Панина и Ленинградского проспекта (Дзержинский район),

- в Волге у пристани «Толга», СНТ «Березовая роща-1», в районе д.195 (Заволжский район),

- в Волге в районе СНТ «Резинотехника-3», СНТ «Резинотехника-3» в районе д. 291 по ул. 5-й Пляжной (Заволжский район),

- в водоразделе рек Которосли и Волги - от дома №72/1 по ул. 1-й Закоторосльной набережной до д. № 4/20 по Портовой набережной (Фрунзенский район),

- в акватории Волги в районе ул. Полушкина Роща - от остановки общественного транспорта «ТК Тандем» до остановки «Завод опытных машин»,

- в Волге напротив парка «Стрелка»,

- в Волге от д. № 20 до д. № 48 по Портовой набережной (Фрунзенский район).

