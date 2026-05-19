Промышленный объект пострадал при атаке украинских БПЛА на Ярославль 19 мая

В Ярославской области сохраняется беспилотная опасность.

Около 6 часов утра 19 мая в Ярославской области объявили беспилотную опасность, сообщил глава региона Михаил Евраев:

"Большинство беспилотников были сбиты, но произошло попадание в промышленный объект. Возгорание ликвидируют специальные службы. Пострадавших нет".

Для безопасности был перекрыт перекресток Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой. На данный момент ограничение снято, движение транспорта в сторону Москвы восстановлено.

"Угроза сохраняется. Работа подразделений министерства обороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности продолжается. Ждите отбоя сигнала «Беспилотная опасность»", - сказал глава региона.

На территории Ярославской обалсти могут находиться фрагменты беспилотников, которые важны для следствия. При их обнаружении не приближайтесь к ним, рядом с ними не пользуйтесь телефонами. Отойдите на безопасное расстояние и незамедлительно сообщите об их местонахождении по телефону 112.

Новости Ярославля и Ярославской области читайте в нашем Телеграм-канале, ВКонтакте, Дзен