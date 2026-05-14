В Иванове откроется рок-фестиваль "Россия - это мы!"

В Иванове стартует новый сезон открытого рок-фестиваля.

В субботу, 16 мая, в 13 часов в Иванове откроется новый сезон рок-фестиваля "Россия - это мы!". Концерт, который по традиции пройдет в арт-сквере на пересечении улиц 10-го Августа и Марии Рябининой, приурочат к празднованию 81-й годовщины Победы.

"В день открытия площадки ивановский рок-клуб организует флеш-моб барабанщиков, которые синхронно исполнят известные композиции отечественных и зарубежных рок-исполнителей", - сказали в комитете по молодежной политике администрации города.

Перед ивановцами и гостями города на рок-фестивале выступят победители и лауреаты городских и областных музыкальных фестивалей и конкурсов – молодежные рок-коллективы, музыкальные группы, сольные исполнители, в репертуаре которых наряду с авторскими немало и популярных рок-композиций. Коллективы и исполнители выступят в различных направлениях рок-музыки, от акустики до «металла».

Вход свободный. 6+

