На Галичский полумарафон в Костромской области пустят дополнительные электрички

На галичские соревнования пустят дополнительную электричку. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В воскресенье, 17 мая, в Костромской области пройдет полумарафон "Галичское Заозерье". Для удобства участников соревнования и болельщиков СЖД организует в этот день дополнительные поезда. Они будут ходить из Костромы в Галич без остановок по расписанию:

- №7118 Кострома Новая – Галич отправление в 6:10, прибытие в 8:10;

- №7117 Галич – Кострома Новая

отправление в 17:30, прибытие в 19:30.

"Расписание синхронизировано для прибывающих в Кострому утренним московским поездом в 5:25 и отправляющихся вечерней "Ласточкой" в столицу в 20:05", - сказали в пресс-службе СЖД.

Кроме того, между Костромой и Галичем ежедневно ходит электричка. Из Костромы она отправляется в 07:59, прибывает в Галич в 10:35. В обратный путь идет в 14:32, прибывает в областной центр в 17:08.