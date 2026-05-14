Перекрытие моста в Рыбинске на три дня: как будут ходить автобусы

В Рыбинске на три дня изменятся маршруты автобусов.

Три дня - с 00:01 16 мая до 05:00 19 мая - Волжский мост в Рыбинске будет закрыт для проезда транспорта, в том числе и общественного. Как сообщает ГКУ ЯО "Общественный транспорт Ярославской области", во время ремонта автобусы будут ходить следующим образом.

Межмуниципальные маршруты:

- у автобусов №109 «Рыбинск (ж/д вокзал) - Гаврилово», №150 «Рыбинск - Милюшино», №152 «Рыбинск - Арефино», №156 «Рыбинск - Шашково», №160 «Рыбинск - Тутаев (левый берег)» начальный остановочный пункт переносится на остановку «Почта», расположенную в районе дома №26 по улице Рыбинской;

- маршруты №№109, 156 и 160 на изменяемом участке в прямом направлении проследуют по улице Рыбинской, в обратном – по улицам Сакко и Ванцетти, Правды до временной остановки «Почта» со стороны дома № 8;

- автобусы №№150 и 152 в обоих направлениях проследуют по улице Коллективизации. Начальный остановочный пункт «Почта», расположенный в районе дома №26 по улице Рыбинской;

- автобусы №505 «Рыбинск - Пошехонье» и №506 «Пошехонье - Ярославль (через Рыбинск)» на участке между остановками «Рыбинск КДП» и «7-й километр» в обоих направлениях проследуют с объездом по улицам Пушкина, Плеханова, Фурманова, проспекту Революции, Черепанова, Ворошилова, Глебовской, Бабушкина, Переборскому тракту, дамбе шлюз, Целинной, Шекснинскому шоссе и дамбе ГЭС.

Расписание движения межмуниципальных автобусных маршрутов на время закрытия движения через мост:

- №109 «Рыбинск (ж/д вокзал) - Гаврилово»: 06:20, 07:45, 09:00, 11:05, 12:20, 14:00, 15:15, 17:40 (заезд в п.Майский), 19:10, 20:25.

- №150 «Рыбинск - Милюшино»: 05:25, 07:35, 16:00, 18:15 (воскресенье).

- №152 «Рыбинск - Арефино»: 06:05, 09:10, 11:45, 14:55, 18:45.

- №156 «Рыбинск - Шашково»: 05:55, 8:05, 10:50, 13:50, 16:30, 18:50.

- №160 «Рыбинск - Тутаев (левый берег)»: 06:45, 09:20, 15:20, 17:30.

Городские маршруты:

- автобус №5 «Железнодорожный вокзал - Микрорайон ГЭС-14» будет начинать работу от остановки «Микрорайон ГЭС-14» и проследуют по маршруту до конечной остановки «Почта» (со стороны моста). В обратную сторону - аналогичным маршрутом с отправлением от остановки «Почта», расположенного в районе дома № 26 по улице Рыбинской;

- автобусы (кольцевые) №8 «Соборная площадь - Улица Каляева», №11 «Соборная площадь - Улица Каляева» и №29 «Железнодорожный вокзал - Сады «Дружба» будут начинать движение от остановки «Почта», расположенной в районе дома № 26 по улице Рыбинской, и заканчивать на временной остановке «Почта» со стороны дома №8 по улице Правды;

- автобус (кольцевой) №19 «Соборная площадь - Улица Тарасова» будет начинать движение от остановки «Почта» на улице Бадаева и проследуют по маршруту до остановки «Почта» (со стороны моста);

- автобус (кольцевой) №20 «Улица Максима Горького - Костромская улица» будет начинать движение от остановки «Почта», расположенной в районе дома № 26 по улице Рыбинской, и проследуют по маршруту до остановки «Почта» на улице Бадаева.

- автобус №18 «Троллейбусный парк - Слип» будет осуществлять движение до конечной остановки «Соборная площадь», расположенной со стороны дома №1 по улице Крестовой.

- автобус № 8т «Троллейбусный парк — Слип». Часть автобусов будет осуществлять движение до конечной остановки «Соборная площадь», расположенной со стороны дома №1 по улице Крестовой. Другая часть автобусов будет начинать движение от остановки «Почта» в районе дома № 26 по улице Рыбинской и заканчивать на временном остановочном пункте «Почта» со стороны дома № 8 по улице Правды.

