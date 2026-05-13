Медпомощь в детской Областной больнице ежегодно получают более 11000 несовершеннолетних жителей

Амбулаторную помощь детям в Ярославской области оказывают в 23 поликлиниках, а также в региональном консультативно-диагностическом центре, где принимают врачи более чем 20 специальностей. В районных больницах, где нет отдельных детских поликлиник, работают кабинеты приема и фельдшерско-акушерские пункты. Стационарная помощь предоставляется в Областной детской клинической больнице, где ежегодно лечение проходят свыше 11 тысяч детей. Совершенствуется материально-техническая база отрасли.

«Развитие детского здравоохранения в регионе ведется в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, и наша главная задача – повышение качества и доступности медицинской помощи на всей территории региона, – подчеркнул губернатор Ярославской области Михаил Евраев. – Мы системно решаем кадровые вопросы и работаем над тем, чтобы медицинские учреждения становились комфортнее и были обеспечены современной техникой. В частности, в прошлом году выполнен ремонт двух отделений Областной детской клинической больницы – травматологического и отоларингологического, общая площадь которых более тысячи квадратных метров. Улучшение материально-технической базы этого детского учреждения находится на постоянном контроле правительства региона и депутатов партии «Единая Россия».

Михаил Евраев добавил, что в этом году на обновление материально-технической базы перинатального центра и родильных домов предусмотрено 233 млн рублей, 17 млн рублей пойдет на закупку мобильных комплексов для Областной детской больницы и Угличской ЦРБ. Техника предназначена для проведения выездной диспансеризации детей.

В 2026 году завершается строительство нового корпуса Областной детской клинической больницы. Его ввод позволит сократить лист ожидания плановых оперативных вмешательств, развить эндоскопическую хирургию, исключить перегоспитализацию и транспортировку детей между лечебными организациями и улучшить преемственность на всех этапах оказания медицинской помощи.

О развитии детского здравоохранения в Рыбинске главный врач Областной детской больницы Сергей Кирдянов сегодня рассказал на заседании профильного комитета региональной думы.

« В 2025 году в детской городской больнице Рыбинска расширили профилактическую работу: к осмотрам несовершеннолетних привлекались специалисты из Ярославля, организованы регулярные выезды узких специалистов из консультативно-диагностического центра, – сообщил Сергей Кирдянов. – Это связано с кадровым дефицитом в больнице. Три раза в неделю прием ведет главный внештатный педиатр области Марина Писарева. Повышена зарплата персоналу, обновлено оборудование лаборатории, оптимизирована маршрутизация пациентов и направлений к специалистам».

В 2026 году в рыбинском подразделении Областной детской больницы планируется дальнейшее снижение кадрового дефицита за счет привлечения ординаторов, проходивших обучение по целевым договорам, продолжится обновление материально-технической базы, в том числе закупка нового аппарата УЗИ.