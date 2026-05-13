Обломок сбитого беспилотника попал в промышленный объект Ярославля

Беспилотная опасность объявлена в Ярославской области с 4:30 утра 13 мая.

"Сегодня под утро на подлете к Ярославлю силами ПВО и РЭБ отражена атака украинских БПЛА. Большинство беспилотников были сбиты, но произошло попадание обломка сбитого БПЛА в промышленный объект Ярославля. Пострадавших нет", - сказал глава региона Михаил Евраев.

Угроза сохраняется. Работа подразделений министерства обороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности продолжается. Ждите отбоя сигнала «Беспилотная опасность».

В аэропорту Ярославля введены ограничения.

По данным Министерства обороны, с 20 часов 12 мая до 7 утра 13 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 286 украинских БПЛА самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Тамбовской, Ярославской, Орловской, Тульской, Калужской, Рязанской, Астраханской областей, Краснодарского края, Республик Калмыкия, Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

