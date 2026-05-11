В Ярославле улицы в пешеходном центре станут тематическими

Улица Максимова станет музыкальной, там уже появились ноты, уличные фонари в виде музыкантов и фонтан в виде рояля. Фото: Правительство Ярославской области.

«Совершенно иной, интересный и привлекательный облик приобретают улицы пешеходного центра Ярославля, – отметил Михаил Евраев. – Мы делаем их не просто комфортными, а по-настоящему узнаваемыми – со своим характером и своей историей. У каждой улицы теперь будет своя тематика. Важно, что это не просто благоустройство. Это создание атмосферы, которая делает город живым, интересным и запоминающимся. Такую работу ведем не только в Ярославле. По всем округам региона формируем новые точки притяжения и современные пространства для отдыха – и в крупных городах, и в сельской местности. В этом нам помогает федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Улица Нахимсона будет посвящена киноискусству. Здесь установят скульптуры героев фильмов, снятых в регионе, фонари в виде кинопленки и прожекторы, создающие тени в виде кинопленки, таблички в форме хлопушки и многое другое.

Улица Депутатская превратится в театральную. Здесь появятся световые фигуры – маски, кулиса и люди, уличные кресла, тематический мурал. Предусмотрено и музыкальное сопровождение.

На улице Кирова, которая станет художественной, установят декоративный светящийся навес в форме кляксы, четыре художественные рамы для фото, восемь цветных полупрозрачных зонтиков с игрой света, скульптуры медвежат-художников, парклеты с инсталляциями.

Депутатский – «ангельский» – переулок украсят интерактивный фонарь со следами ангела, лавка с цветниками, а также качели с ангелом. Улица Андропова будет купеческой.

Помимо тематического оформления, проекты предусматривают комплексное благоустройство: мощение территорий натуральным камнем, новое освещение – классические и индивидуальные фонари, светодиодные гобо-проекторы, архитектурную подсветку, а также установку видеокамер.

В пешеходном центре Ярославля вырастет количество фонтанов. Кроме «Рояля», который уже работает на улице Максимова, установят «Танцующих балерин» на улице Депутатской и «Попкорн» на улице Нахимсона. Также запланирован капитальный ремонт фонтана на площади у часовни Александра Невского с устройством подсветки.

«Работы на улице Максимова подходят к концу – там уже ведется оформление, – рассказал первый заместитель председателя правительства Ярославской области Денис Хохряков. – Реконструкция началась в прошлом году: были обновлены коммуникации, уложено новое покрытие, выполнено переустройство освещения. На Депутатской улице в настоящее время выполнен демонтаж тротуарной плитки и стальных ограждений, ведутся прокладка подземных инженерных сетей и устройство песчаного и щебеночного слоев. На улице Нахимсона заменена подземная сеть водоснабжения, выполнен демонтаж плитки и ведется укладка инженерных сетей. Работы с коммунальными сетями уже начались и на улице Андропова. В рамках создания пешеходного центра Ярославля планируется провести большой объем работ по модернизации коммунальной инфраструктуры».