В Ярославской области в округах региона определены фан-зоны

При подготовке фан-зон некоторые из них были перенесены, но при этом остались максимально удобными для болельщиков. Фото: Правительство Ярославской области.

В регионе организованы площадки, где болельщики смогут поддержать команду.

«Во всех округах региона будут организованы фан-зоны для трансляции матчей с участием «Локомотива», – сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. – Приглашаю всех поддержать любимую команду!»

Финальные матчи Кубка Гагарина по хоккею между командами ярославского «Локомотива» и казанского «Ак Барса» состоятся 11 и 13 мая в Ярославле, затем в Казани 15 и 17 мая. При необходимости следующие матчи пройдут 19 мая (Ярославль), 21 мая (Казань) и 23 мая (Ярославль).

«Такие мероприятия традиционно объединяют тысячи болельщиков и требуют повышенного внимания к мерам безопасности, – подчеркнул министр региональной безопасности Ярославской области Сергей Гаврилов. – Поэтому при подготовке фан-зон некоторые из них были перенесены, но при этом остались максимально удобными для болельщиков».

В Ярославле трансляции будут организованы на Советской площади и на территории культурно-спортивного комплекса «Вознесенский» (на улице). В Рыбинске – в Общественно-культурном центре на улице Чкалова.

Места размещения площадок в муниципальных округах:

– Рыбинский округ – поселок Каменники, территория катка на улице Заводской, рядом с домом №7;

– Тутаев – Центральный парк (в границах улиц Комсомольской, Дементьева, Соборной);

– Переславль-Залесский – Народная площадь;

– Углич – Успенская площадь;

– поселок Борисоглебский – Советская площадь;

– Ростов Великий – Городской сад;

– поселок Некрасовское – площадь перед ДК (улица Пролетарская, 2);

– Первомайский округ – Центральный парк поселка Пречистое;

– село Брейтово – Дом культуры округа;

– Любим – парк «Большое сердце маленького города»;

– Мышкин – Успенская площадь;

– Гаврилов-Ям – Советская площадь.