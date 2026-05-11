В городах Ярославской области в дни игр "Локомотива" откроют фан-зоны

15 фан-зон откроют в Ярославской области в дни матчей "Локомотива" и "Ак Барса". Фото: Правительство Ярославской области.

В Ярославской области откроют 15-фан-зон для болельщиков "Локомотива", сообщает правительство региона.

"Локомотив" и казанский "Ак Барс" в финале Кубка Гагарина сыграют 11 и 13 мая в Ярославле, 15 и 17 мая - в Казани. При необходимости матчи пройдут 19 мая в столице Золотого кольца, а 23 мая - в столице Республики Татарстан.

"Такие мероприятия традиционно объединяют тысячи болельщиков и требуют повышенного внимания к мерам безопасности. Поэтому при подготовке фан-зон некоторые из них были перенесены,", - сказал министр региональной безопасности Ярославской области Сергей Гаврилов.

Адреса фан-зон:

– Ярославль – Советская площадь и территория культурно-спортивного комплекса "Вознесенский" (на улице);

– Рыбинск – Общественно-культурный центр на улице Чкалова;

– Рыбинский округ – поселок Каменники, территория катка на улице Заводской, рядом с домом №7;

– Тутаев – Центральный парк (в границах улиц Комсомольской, Дементьева, Соборной);

– Переславль-Залесский – Народная площадь;

– Углич – Успенская площадь;

– Борисоглебский – Советская площадь;

– Ростов Великий – Городской сад;

– Некрасовское – площадь перед ДК (улица Пролетарская, 2);

– Первомайский округ – Центральный парк поселка Пречистое;

– Брейтово – Дом культуры округа;

– Любим – парк «Большое сердце маленького города»;

– Мышкин – Успенская площадь;

– Гаврилов-Ям – Советская площадь.

Новости Ярославля и Ярославской области читайте в нашем Телеграм-канале, ВКонтакте, Дзен