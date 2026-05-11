В городах Ярославской области в дни игр "Локомотива" откроют фан-зоны

Фото: Правительство Ярославской области.
В Ярославской области откроют 15-фан-зон для болельщиков "Локомотива", сообщает правительство региона.
"Локомотив" и казанский "Ак Барс" в финале Кубка Гагарина сыграют 11 и 13 мая в Ярославле, 15 и 17 мая - в Казани. При необходимости матчи пройдут 19 мая в столице Золотого кольца, а 23 мая - в столице Республики Татарстан.
"Такие мероприятия традиционно объединяют тысячи болельщиков и требуют повышенного внимания к мерам безопасности. Поэтому при подготовке фан-зон некоторые из них были перенесены,", - сказал министр региональной безопасности Ярославской области Сергей Гаврилов.
Адреса фан-зон:
– Ярославль – Советская площадь и территория культурно-спортивного комплекса "Вознесенский" (на улице);
– Рыбинск – Общественно-культурный центр на улице Чкалова;
– Рыбинский округ – поселок Каменники, территория катка на улице Заводской, рядом с домом №7;
– Тутаев – Центральный парк (в границах улиц Комсомольской, Дементьева, Соборной);
– Переславль-Залесский – Народная площадь;
– Углич – Успенская площадь;
– Борисоглебский – Советская площадь;
– Ростов Великий – Городской сад;
– Некрасовское – площадь перед ДК (улица Пролетарская, 2);
– Первомайский округ – Центральный парк поселка Пречистое;
– Брейтово – Дом культуры округа;
– Любим – парк «Большое сердце маленького города»;
– Мышкин – Успенская площадь;
– Гаврилов-Ям – Советская площадь.
Новости Ярославля и Ярославской области читайте в нашем Телеграм-канале, ВКонтакте, Дзен