В систему образования и здравоохранения Ярославской области приходят новые специалисты

В школы Ярославской обрасти за год пришли работать почти 500 учителей. Фото: Правительство Ярославской области.

В образовательные и медицинские учреждения Ярославской области приходят работать новые специалисты. Комплекс мер по укреплению кадрового потенциала в образовании и здравоохранении реализуется в регионе по поручению губернатора Михаила Евраева.

«Школы Ярославской области за год пополнили почти 500 учителей. На сегодня осталось всего 89 вакансий. В здравоохранении сейчас работают 4866 врачей и 7940 специалистов среднего звена. Укомплектованность кадрами составляет более 90%, что выше в сравнении с показателями по всей стране. Развиваем активно целевой набор, действуют федеральные программы, за счет региона предоставляем медицинским работникам именные сертификаты на приобретение жилья. Мы анализируем потребности каждого муниципалитета, привлекаем специалистов из других регионов и поддерживаем тех, кто едет работать в наши села. Но задачи еще остаются, и мы будем их решать», - сказал Михаил Евраев.

Идет работа по целевому обучению. Более 200 будущих педагогов и работников дополнительного образования пополнят образовательные учреждения региона. С 123 будущими сотрудниками уже подписаны договоры и 97 еще планируется подписать.

Большой интерес у педагогов к программе «Земский учитель»: на девять открытых вакансий уже поступило 19 заявок. Участники программы получают единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей.

В сфере здравоохранения успешно работают программы «Земский врач» и «Земский фельдшер». С 2022 года специалистам выдаются именные сертификаты на приобретение жилья: на четыре миллиона рублей – работающим в медучреждениях в сельской местности, на два миллиона рублей – в городах, кроме Ярославля. Такие меры позволяют привлекать не только местные кадры, но и специалистов из других регионов страны. В прошлом году в Ярославскую область приехали работать 35 врачей из Краснодарского края, Ивановской, Московской, Вологодской областей, Республики Коми, с новых территорий.

В рамках целевой подготовки сейчас обучаются 700 студентов и 157 ординаторов. В Ярославском медицинском колледже на данный момент проходят обучение 622 будущих специалиста.

Раз в два месяца проводится координационный совет под руководством губернатора, где обсуждаются проблемные вопросы, в том числе на основе обращений граждан. До 22 часов был продлен режим работы поликлиник в Ярославле и Рыбинске, что повысило доступность медицинской помощи. Работает единый кол-центр, развивается система электронной записи к врачам, используются технологии искусственного интеллекта и телемедицины. Появились новые форматы работы, например, программа «Шаг к здоровью», ночная диспансеризация, выездные обследования.

В регионе ведется системная работа над тем, чтобы в больницах и школах каждого округа жители получали качественную медицинскую помощь и образование.