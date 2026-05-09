В Иванове отмечают День Победы.

В Иванове в честь 81-годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел парад.

Торжественное шествие открыл почетный караул с Государственным флагом России и Знаменем Вооруженных сил страны. За добросовестное исполнение служебных обязанностей и отличную учебу правом нести знамя были удостоены курсанты Ивановской пожарно-спасательной академии МЧС России Ярослав Плюха и Малик Нуртдинов, а также майор внутренней службы Алексей Соловьев и капитан внутренней службы Роман Кузнецов.

Митинг открыл глава региона.

"Для каждого из нас 9 Мая - особая дата в календаре. Это день, в котором слились воедино безмерная радость освобождения, гордость за родную землю и глубокая скорбь по тем, кто не вернулся с поля боя", - сказал Станислав Воскресенский.

Память погибших на фронтах и в тылу почтили Минутой молчания.

Парад в Иванове открыл расчет барабанщиков Кадетского пожарно-спасательного корпуса академии МЧС. Перед жителями и гостями города прошли десантники, ракетчики и спасатели.

Свыше 400 тысяч жителей Ивановской области ушли на фронт в годы войны. Не вернулся каждый четвертый. Женщины и дети, которые остались дома, выхаживали раненых в госпиталях. В регионе приютили более 100 тысяч беженцев, 30 тысяч детей из блокадного Ленинграда.

На фабриках Ивановской области изготавливали вату, марлю, ткани для военного обмундирования. Местные предприятия выпускали для фронта 90% всей произведенной в стране ткани. Поставляли военную форму, белье, маскировочные халаты и парашюты, практически каждая гимнастерка для бойцов была сшита из ивановских тканей. Текстильщики помогли подняться в небо тысячам самолетов, производя парусину для обтяжки крыльев.

Сейчас в регионе проживают 35 участников и инвалидов Великой Отечественной войны, 1108 тружеников тыла, 34 жителя блокадного Ленинграда и 41 бывший несовершеннолетний узник концлагерей.

