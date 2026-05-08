В Ярославских округах организуют фан-зоны для болельщиков "Локомотива"

В Ярославле сделают две фан-зоны. Фото: Правительство Ярославской области.

Во всех округах Ярославской области сделают фан-зоны, где болельщики все вместе смогут увидеть игры "Локомотива" и казанского "Ак Барса".

Матчи пройдут 11 и 13 мая в Ярославле, 15 и 17 мая в Казани. При необходимости 9 мая команды 19 мая вновь сыграют в "Арене 2000", 21 мая - в столице Республики Татарстан, а 23 мая вернутся в Ярославль.

Фан-зоны в Ярославле сделают на Советской площади и площади Труда.

В Рыбинске показы пройдут во Дворце молодели на улице Луговой, 17.

Адреса фан-зон в округах:

– Переславль-Залесский – Народная площадь. В случае неблагоприятных погодных условий трансляция будет перенесена в кинозал Дома культуры;

– Тутаев – Центральный парк (в границах улиц Комсомольской, Дементьева, Соборной);

– Углич – молодежный центр «Солнечный», Ленинское шоссе, 1 (70 человек);

– поселок Борисоглебский – парк «Солнечный»;

– Ростов Великий – Городской сад, Советская площадь, 20б;

– Пошехонье – кинотеатр «Юбилейный», улица Советская, 13/23 (до 100 человек);

– поселок Некрасовское – площадь перед ДК, улица Пролетарская, 2;

– Рыбинский округ – поселок Каменники, улица Заводская, рядом с домом №7;

– Первомайский округ – Центральный парк поселка Пречистое, улица Ярославская, земельный участок №75а (60 человек);

– Ярославский округ – хоккейный корт в деревне Кузнечиха, парк «Березки» в поселке Красные Ткачи;

– Данилов – Советская площадь;

– село Брейтово – Дом культуры округа, улица Республиканская, 23 (до 100 человек);

– Некоузский округ – экран у хоккейного корта, улица Советская, 23;

– Любим – парк «Большое сердце маленького города», Советская площадь;

– Мышкин – Успенская площадь;

– Большое Село – стадион на улице Сурикова.

