Ивановские врачи удалили годовалой девочке шестой палец на руке

Девочке с врожденной аномалией прооперировали ручку. ФОТО департамент здравоохранения Ивановской области

Врачи областной детской клинической больнице удалили годовалой пациентке шестой пальчик на руке.

У девочки была врожденная аномалия - полидактилия. При ней основные функции кисти сохраняются, но нарушение хватательного рефлекса могло осложнить дальнейшее развитие моторики у ребенка. Чтобы обеспечить полноценное формирование двигательных навыков, специалисты приняли решение о хирургическом вмешательстве.

Врачи провели комплексную операцию, в том числе пластику кожи, и наложили косметический шов.

"В результате удалось полностью устранить аномалию и восстановить правильную анатомическую форму кистей. Теперь у малышки есть все условия для гармоничного развития моторики и полноценной функции рук", - сказали в департаменте здравоохранения Ивановской области.