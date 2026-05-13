Костромских дачников предупредили о рассылке фейковых уведомлений о нарушениях

В региональном Управлении Росреестра костромским дачникам рассказали, как не стать жертвами мошенников. В последнее время аферисты начали использовать новую схему обмана. Они рассылают владельцам дачных участков фейковые уведомления о выявленных нарушениях земельного законодательства и предлагают, перейдя по ссылке, оплатить штраф со скидкой. Затем применяется схема со взломом личного кабинета на портале Госуслуг.

"Хотим напомнить, что единственным документом, на основании которого необходимо оплатить административный штраф за нарушение земельного законодательства, является постановление о назначении административного наказания", - напоминает начальник отдела государственного земельного надзора Адема Филиппова.

Это постановление должно быть подписано главным государственным инспектором региона (города или района) по использованию и охране земель или его заместителем, а также заверено печатью территориального органа Росреестра.

Костромичей просят ни в коем случае не переходить по подозрительным ссылкам в смс или чатах мессенджеров, даже если собеседник угрожает штрафами.

"По этим каналам постановления о назначении такого административного наказания не распространяются. Росреестр привлекает к административной ответственности за нарушения земельного законодательства только по результатам контрольного (надзорного) мероприятия и составления протокола об административном правонарушении. При этом собственник в обязательном порядке уведомляется территориальным органом Росреестра в бумажном виде заказным письмом по почте или в электронном виде в личный кабинет на Госуслугах о времени и месте проведения такого мероприятия. Поэтому, если у вас не было соответствующих официальных уведомлений о проведении на вашем участке контрольных (надзорных) мероприятий, и вы вдруг получили подозрительное сообщение с указанием оплатить штраф, имейте в виду, что это мошенники", - разъясняет руководитель Управления Росреестра по Костромской области Ольга Шарова.

Если возникли сомнения в достоверности постановления, то нужно обратиться в областное Управление Росреестра. На личный прием можно записаться по телефону 8 (4942) 64-56-35, или в течение 10 дней направить жалобу в адрес территориального органа Службы, который вынес соответствующее постановление. Адреса территориальных органов Росреестра указаны на сайте ведомства www.rosreestr.gov.ru