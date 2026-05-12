Молодые семьи Ивановской области получат компенсации за съем жилья

В порядок предоставления компенсации за аренду жилья молодым семьям Ивановской области внесли изменения. В регионе расширили перечень получателей этой поддержки. С 12 мая начался прием заявлений.

В Ивановской области молодые родители с маленькими детьми до трех лет могут получить компенсацию оплаты найма жилого помещения. Выплата составляет 50% при рождении первого ребенка и 75% - при появлении на свет второго и последующего малыша.

При этом ранее действовало строгое правило: в том населенном пункте, где молодая семья снимает квартиру или дом, у супругов не должно быть в собственности другого жилого помещения. После недавних изменений в региональное законодательство это условие смягчили.

«Теперь молодые родители смогут получить компенсацию и в том случае, если у них в населенном пункте проживания есть доля в праве общей долевой собственности на жилье, и она составляет не более 1/3 общей площади помещения. Изменения внесены ретроспективно – с 1 января 2026 года», - сказали в правительстве региона.

Обратиться за компенсацией можно через портал Госуслуг либо лично: в территориальном органе соцзащиты по месту жительства или МФЦ. Вместе с заявлением нужно предоставить паспорт, договор найма жилья и документы, подтверждающие расходы на оплату аренды помещения (например, квитанции или чеки).

Напомним, по инициативе губернатора перечень получателей расширится и для ряда других мер демографической и семейной политики. Так, выплату будущим мамам-студенткам смогут получать и те, кто учится заочно или очно-заочно, а многодетным семьям компенсируют стоимость обучения всех детей, которые учатся в вузе/колледже платно. Подать заявления на получение этих мер по новым условиям можно будет после принятия необходимых изменения в порядок предоставления указанных мер.

Подробнее обо всех мерах поддержки для семей с детьми можно узнать в Семейном МФЦ, на сайте семья37.рф или на горячей линии департамента соцзащиты 8-800-100-16-60.