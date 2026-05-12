400 километров дорог отремонтируют в Ярославской области

556 миллионов рублей выделено на ямочный ремонт. Фото: Правительство Ярославской области.

Около 400 километров дорог планируют отремонтировать в Ярославской области в этом году.

Как сообщили в правительстве региона, среди ключевых объектов: дорога от границы Любимского и Даниловского округов до Любима, трасса от Пречистого в сторону Козы в Первомайском округе, участок от Некоуза до поселка Октябрь.

«В Борисоглебском сделают улицу Победы, в Гаврилов-Яме завершают капремонт Советской, в Данилове обустраивают тротуары на Карла Маркса и Заводской. В Некрасовском в плане работ центральная Советская, в Рыбинске – Волочаевская, Плеханова, Шекснинское шоссе», - сказал губернатор.

В Ярославле приведут в порядок Московский проспект и проспект Фрунзе, улицу Бабича, Советскую и другие.

Больше полумиллиарда рублей выделено на ямочный ремонт. Планы по нему полностью выполнены в Большесельском, Первомайском и Угличском округах. Идут работы в Ярославле, Рыбинске, Тутаевском Переславском округах.

Новости Ярославля и Ярославской области читайте в Телеграм-канале, ВКонтакте, Дзен