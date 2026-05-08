Перекрытие дорог в Иванове 8 и 9 мая 2026: список закрытых улиц

В центре Иванова 8 мая и в День Победы введут ограничения.

В пятницу, 8 мая, с 08:00 до 11:00 будет закрыт проезд:

- по улице Огнеборцев, прилегающей к Московскому микрорайону на участке от улицы Генерала Хлебникова до проспекта Строителей;

- по улице Героя России Зозулина на участке от дома №1 Московского микрорайона до улицы Огнеборцев;

- по улице Героя России Поздеева на участке от дома №3 Московского микрорайона до улицы Огнеборцев.

В День Победы, 9 Мая, с 6 утра до 15:00 закроют движение:

- по проспекту Шереметевскому на участке от улицы Карла Маркса до улицы 10 Августа;

- улице 10 Августа на участке от улицы Марии Рябининой до проспекта Шереметевского;

- по улице Рыбинской на участке от проспекта Шереметевского до 1-й улицы Ушакова;

- по улице 8 Марта на участке от проспекта Шереметевского до улицы Калинина и на участке от проспекта Шереметевского до дома № 57 по проспекту Шереметевскому;

- по улице Громобоя на участке от проспекта Шереметевского до дома № 95 по проспекту Шереметевскому;

- по улице Спартака на участке от проспекта Шереметевского до дома № 23/2 по улице Базисная.

В период 8-9 мая парковка на указанных участках улиц запрещена. Машины нарушителей будут эвакуировать.