Перекрытие дорог в Иванове 8 и 9 мая 2026: список закрытых улиц

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
В центре Иванова 8 мая и в День Победы введут ограничения.
В пятницу, 8 мая, с 08:00 до 11:00 будет закрыт проезд:
- по улице Огнеборцев, прилегающей к Московскому микрорайону на участке от улицы Генерала Хлебникова до проспекта Строителей;
- по улице Героя России Зозулина на участке от дома №1 Московского микрорайона до улицы Огнеборцев;
- по улице Героя России Поздеева на участке от дома №3 Московского микрорайона до улицы Огнеборцев.
В День Победы, 9 Мая, с 6 утра до 15:00 закроют движение:
- по проспекту Шереметевскому на участке от улицы Карла Маркса до улицы 10 Августа;
- улице 10 Августа на участке от улицы Марии Рябининой до проспекта Шереметевского;
- по улице Рыбинской на участке от проспекта Шереметевского до 1-й улицы Ушакова;
- по улице 8 Марта на участке от проспекта Шереметевского до улицы Калинина и на участке от проспекта Шереметевского до дома № 57 по проспекту Шереметевскому;
- по улице Громобоя на участке от проспекта Шереметевского до дома № 95 по проспекту Шереметевскому;
- по улице Спартака на участке от проспекта Шереметевского до дома № 23/2 по улице Базисная.
В период 8-9 мая парковка на указанных участках улиц запрещена. Машины нарушителей будут эвакуировать.