Михаил Евраев: «Списание задолженности по бюджетным кредитам усилит экономику региона»

Благодаря спасанию долга в Ярославской области останется более 23 млрд рублей, которые пойдут на развитие социально значимых сфер. Фото: Правительство Ярославской области.

Ярославская область вошла в число регионов, которым списано 2/3 задолженности по бюджетным кредитам.

В целом по инициативе партии «Единая Россия», поддержанной Президентом Владимиром Путиным, списана задолженность по бюджетным кредитам еще 20 субъектам РФ.

Как пояснили в российском Правительстве, эти регионы направили значимую часть собственных средств на выполнение инженерных работ для запуска новых инвестиционных проектов на своей территории, а также на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства, включая замену лифтового оборудования.

«Это уже второе списание за последние два года. В 2025-м нам зачли 593,6 млн рублей. Также мы проводим политику финансового оздоровления и жесткой бюджетной дисциплины. Сэкономленные деньги направляем на конкретные нужды и приоритетные задачи», – сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Глава региона подчеркнул, что благодаря этому в Ярославской области останется более 23 млрд рублей, которые пойдут на развитие социально значимых сфер.

«Только на проекты в сфере ЖКХ за период с марта 2024-го по 2029 год будет направлено более 11 млрд рублей, включая 336 млн рублей на замену лифтового оборудования. Средства также предусмотрены на переселение из аварийного жилья, новые инвестиционные проекты и поддержку участников СВО», – добавил Михаил Евраев.

«Поддержка регионов, выполнение социальных обязательств перед нашими гражданами – ключевые задачи партии. Те сферы, куда будут направлены сэкономленные средства, отражены в народной программе «Единой России» и являются значимыми не только для жителей Ярославской области, но и для всех россиян. Жилищно-коммунальное хозяйство, современное и комфортное жилье, всесторонняя поддержка бойцов спецоперации и членов их семей – эти темы не потеряют своей актуальности и в ближайшие годы. Поэтому работу по этим направлениям Правительство области вместе с партией продолжит в приоритетном порядке», – резюмировал секретарь Ярославского регионального отделения «Единой России» Евгений Чуркин.