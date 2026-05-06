Житель Костромской области подарил квадроцикл на день рождения 9-летнему сыну

В поселке под Костромой инспекторы поймали 9-летнего водителя.

В поселке Никольское Костромского района сотрудники Госавтоинспекции остановили, пожалуй, самого юного за всю их практику водителя.

Инспекторы обратили внимание, что по поселку на квадроцикле рассекает ребенок. Полицейские не дали мальчику, которому оказалось всего 9 лет, уехать дальше, и вызвали на место происшествия его родителей.

Выяснилось, что мототехнику сыну на день рождения подарил отец. Он же разрешил ребенку самостоятельно ей управлять, поставив условие, что тот не будет выезжать за пределы поселка. Мальчик условие выполнил, но от наказания родителя это не спасет.

- Сотрудники Госавтоинспекции привлекли мужчину к административной ответственности по статье "Управление транспортным средством лицом, не имеющим права". Материалы также направлены в комиссию по делам несовершеннолетних., - сказали в пресс-службе УМВД по Костромской области.