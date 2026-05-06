Кострома 6 мая 2026 15:27

Автопарки поликлиник Костромы пополнились пятью новыми машинами

Взрослая и три детские поликлиники получили новые автомобили
Полина ВАЧНАДЗЕ
Новый автотранспорт позволит повысить оперативность оказания медицинской помощи людям. ФОТО: Правительство Костромской области

Пять новых машин передали поликлиникам Костромы в рамках программы по развитию материально-технической базы учреждений здравоохранения. На закупку из областного бюджеты было выделено более 4,5 миллионов рублей.

- Автотранспорт позволит медицинским работникам, выезжающим на вызовы, быть более мобильными и обслуживать в день большее количество пациентов, - сказали в правительстве Костромской области.

На новых машинах будут ездить сотрудники взрослой поликлиники №3 и детских поликлиник №1, №3 и №5. Передавая ключи, губернатор Сергей Ситников пожелал водителям здоровья, а технике - долгой и надежной службы.

- Хорошие машины. В обязательном порядке, перед тем как пускать в эксплуатацию, сделайте антикоррозийную обработку. Будут дольше служить, - сказал глава региона.