В Гаврилов-Яме начался новый этап благоустройства общественной территории

Возможности нацпроекта «Инфраструктура для жизни» позволяют создавать удобные и современные пространства. Фото: Правительство Ярославской области.

Как сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев,работы проводят по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

«Эту территорию для благоустройства выбрали сами жители Гаврилов-Ямского округа: во время всероссийского голосования 2025 года проект поддержали более полутора тысяч человек, – отметил Михаил Евраев. – Сейчас проходит новый этап голосования, и я приглашаю принять в нем участие всех, кто хочет сделать свой город, поселок еще комфортнее. Возможности нацпроекта «Инфраструктура для жизни» позволяют создавать удобные и современные пространства, и в этом году благоустроим еще более 20 территорий. Работы также уже стартовали в парках поселков Борисоглебский и Новый Некоуз».

Преобразования на территории у дома №37 на улице Советской в Гаврилов-Яме продолжаются уже несколько лет. Сначала была построена скейт-площадка для молодежи, в прошлом году рядом с ней создано новое благоустроенное пространство: на территории сделали детскую площадку с игровым оборудованием, установили топиари в виде героев мультфильмов, лавочки, сделали пешеходные дорожки и освещение. В этом сезоне на месте старой детской площадки появится зона отдыха с пешеходными дорожками, лавочками и фонтаном с подсветкой.

«Благодаря федеральным и региональным программам, поддержке партии «Единая Россия» и, главное, активному участию жителей наш регион за последние несколько лет значительно изменился. Люди сами включились в благоустройство мест для прогулок с детьми и занятий спортом. Отличный тому пример – Гаврилов-Ям, где благодаря совместной работе горожан и «Единой России» появилась современная площадка со скейт-парком для молодежи и игровым городком для детей», – сказал заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Артем Молчанов.

В Гаврилов-Ямском округе за последние несколько лет по федеральному проекту также обустроили спортплощадки в селах Ильинское-Урусово, Великое, Митино и Прошенино и другие территории. Благодаря гранту, полученному за победу во Всероссийском конкурсе создания комфортной городской среды, реализован проект «Гаврилов-Ям. Ось городского развития». В 2026 году детскую площадку по региональной программе «Развитие сельских территорий» сделают в селе Остров.

В числе территорий, которые в Ярославской области благоустроят по федеральному проекту в этом году, – детский парк в Данилове, Волжская набережная в Рыбинске, парк «Юбилейный» в поселке Некрасовское.

Отбор проектов для будущего благоустройства продлится до 12 июня. Проголосовать можно в приложении «Госуслуги. Решаем вместе» по ссылке – clck.ru/3TDufA .