В Ярославской области установят более 230 новых знаков туристической навигации

Указатели помогут жителям и гостям региона быстрее находить дорогу к храмам, монастырям, музеям и другим объектам. Фото: Правительство Ярославской области.

На региональных дорогах начали устанавливать новые знаки туристической навигации.

«Удобная навигация – важная часть туристической инфраструктуры, – отметил Михаил Евраев. – Указатели помогут жителям и гостям региона быстрее находить дорогу к храмам, монастырям, музеям, усадьбам, святым источникам и другим объектам. Всего будет установлено более 230 знаков. Понятные указатели помогают легко ориентироваться, открывать для себя новые маршруты и достопримечательности. Все это напрямую влияет на турпоток и экономику региона».

Первые указатели уже начали устанавливать в Некоузском округе. Больше всего знаков смонтируют в Брейтовском, Рыбинском и Переславль-Залесском округах – 40, 36 и 24 соответственно. Завершить все работы планируется этим летом.

Как пояснил заместитель председателя правительства – министр дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области Роман Душко, новые туристические указатели разработаны в соответствии с ГОСТом, выполнены в коричневом цвете и носят информационный характер. Установка таких знаков ведется последовательно на протяжении нескольких лет. Например, в Угличе они указывают направления к Воскресенскому мужскому монастырю, Богоявленскому женскому и Алексеевскому женскому, в Ярославле – к Центру белорусской культуры, речному вокзалу, Любимскому скверу, в Переславле-Залесском – к Феодоровскому женскому монастырю.