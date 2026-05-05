Николо-Сольбинский монастырь под Переславлем посетили участники СВО

ФОТО: Анна СИМАКОВА

Николо-Сольбинский монастырь посетили особые гости, люди, чья судьба связана с зоной СВО. Это бойцы, проходящие лечение и реабилитацию в госпитале имени А.А.Вишневского, инвалиды по зрению из интернатов с территорий, где идут боевые действия, семьи погибших на СВО воинов.

Группу этих людей, каждого из которых можно назвать героем, собрала и привезла на Сольбу Екатерина, которая является связующим звеном между теми, кто на фронте, и кто здесь. Екатерина постоянно бывает в зоне боевых действий и вместе с волонтёрами старается выполнить просьбы бойцов и их семей, а также от людей, которые живут на прифронтовых территориях.

По словам участников поездки, монастырь их обнял, согрел, и подарил много счастливых минут. Гости прошли с экскурсией, помолились во всех храмах и приложились к святыням, посмотрели детский спектакль «Царевна Глаша», вкусно пообедали в трапезной и получили подарки от обители.

Также Николо-Сольбинский монастырь передал свечи и ладан женскому монастырю в честь иконы Пресвятой Богородицы «Призри на смирение», который находится под Лисичанском. Эта обитель пережила 8 лет оккупации, находясь в ожидании своих. Игумения Екатерина сильно пострадала за свою пророссийскую позицию, пережила гибель замученного СБУ сына, ранение, несколько раз была в шаге от гибели. До сих пор силы ВСУ в буквальном смысле слова охотятся за ней, желая отомстить за стойкость. Украинская сторона нанесли обители много пока непоправимых бед. Николо-Сольбинский монастырь поддержал пострадавшую обитель, которая восстанавливается и залечивает свои раны.

С некоторыми бойцами и людьми из группы удалось поговорить. Воин Воуржан получил серьёзное ранение в бою и остался без обеих ног. Воуржану 57 лет, у него четверо детей. Однако он осознанно ушёл добровольцем на фронт. На вопрос о том, почему он отправился на СВО, ведь в силу своего возраста мог этого и не делать, Воуржан ответил очень просто:

«Я подумал, что, может быть, от того, что пойду на фронт, спецоперация хоть на один день закончится скорее».

Воин Андрей получил в ходе боя тяжелейшее ранение и потерял зрение. Мужчина учится жить заново и говорит, что пытается видеть не видя по рассказам и описаниям.

Среди гостей была Евгения с мужем. Больше года они ждали известий из зоны СВО, где без вести пропал брат Евгении Семён. Сегодня семья знает, что Семён пал смертью храбрых, его тело было найдено и передано семье. Он погиб, сопровождая груз, необходимый нашим ребятам на передовой. А до этого долго воевал и сам, пройдя Артёмовск. Кто знает историю этих боёв, тот скажет, что Артёмовск – это символ мужества и героизма, это один из серьёзных рубежей СВО, в котором наши ребята показали, как и в годы Великой Отечественной войны, что значат слова «русский солдат».

