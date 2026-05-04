Михаил Евраев сообщил о снижении задолженности региона по бюджетным кредитам

Ярославская область освобождена от погашения 2/3 задолженности по бюджетным кредитам до конца 2029 года. Фото: Правительство Ярославской области.

Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства страны Михаил Мишустин. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

«Для нашей области долговая нагрузка уменьшена почти на 5 млрд рублей, – отметил Михаил Евраев. – Сокращение задолженности по бюджетным кредитам – ощутимая поддержка для региона. Это уже второе списание за последние два года. В 2025-м нам зачли 593,6 млн рублей. Также мы проводим политику финансового оздоровления и жесткой бюджетной дисциплины. Сэкономленные деньги направляем на конкретные нужды и приоритетные задачи».

Михаил Евраев пояснил, что при принятии решения Правительство России учло проведенные в регионе работы по модернизации жилищно-коммунального хозяйства, обновлению общественного транспорта, докапитализации фондов развития промышленности, реализации мер социальной поддержки, связанных с проведением специальной военной операции. В частности, строительство блочно-модульной котельной в селе Угодичи Ростовского округа и сетей для подключения и установки блочно-модульных газовых котельных в селе Никольском и деревне Свингино Рыбинского округа.

Ярославская область освобождена от погашения 2/3 задолженности по бюджетным кредитам до конца 2029 года. Благодаря этому в регионе останется более 23 млрд рублей, которые пойдут на развитие социально значимых сфер. Только на проекты в сфере ЖКХ за период с марта 2024-го по 2029 год будет направлено более 11 млрд рублей, включая 336 млн рублей на замену лифтового оборудования. Средства также предусмотрены на переселение из аварийного жилья, новые инвестиционные проекты и поддержку участников СВО.