Погода в Ярославле на неделю с 4 по 10 мая: синоптики обещают летнее тепло

В Ярославль придет летнее тепло. Фото: Полина ВАЧНАДЗЕ. Перейти в Фотобанк КП

Жителей Центральной России в начале наступившей недели ждет июльское тепло, радуют синоптики Центра "Фобос". К концу недели похолодает по вине атмосферного фронта.

"Ближе к Дню Победы теплая аномалия станет сокращаться. А вторая декада мая вообще стартует арктическим вторжением, и средняя температура окажется почти на 4° ниже нормы", - предупредили специалисты.

Погода в Ярославле с 4 по 10 мая 2026

В понедельник, 4 мая, ожидается +20..22°, ветер юго-западный, умеренный. Вечером возможен сильный дождь и гроза. Ночью небольшой дождь, температура +12..14°.

Во вторник, 5 мая, переменная облачность, небольшой дождь; ночью +12..14°, днем +19..21°, ветер западный, сильный, порывы до 10 метров в секунду.

В среду, 6 мая, ночью и днем +11..13°, ветер северо-западный, умеренный.

В четверг, 7 мая, ожидается переменная облачность, небольшой дождь, возможна гроза; ночью +7..+9°, днем +21..23°.

В пятницу, 8 мая, будет ясная погода, ночью +5..+7°, но днем по сравнению с четвергом резко похолодает - до +12..14°, ветер северный, умеренный.

В День Победы, 9 мая, на фоне повышенного давления ожидается переменная облачность; ночью +2..+4°, днем +9..11°, ветер восточный, умеренный.

В воскресенье, 10 числа, переменная облачность, сильный дождь; ночью и днем +4..+6°, ветер восточный, сильный, порывы до 11 м/с.

Новости Ярославля и Ярославской области читайте в нашем Телеграм-канале, ВКонтакте, Дзен