Проект ростовского ЦКР получил положительное заключение госэкспертизы

Фото: Правительство Ярославской области.

«Это важный этап в развитии социальной инфраструктуры Ростова Великого, – отметил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. – Проект центра культурного развития получил положительное заключение государственной экспертизы. Документацию неоднократно дорабатывали, чтобы учесть все запросы жителей и сделать многофункциональный комплекс. Работы ведем по программе «Комплексное развитие сельских территорий». После завершения строительства центр культурного развития станет точкой притяжения для жителей всех возрастов».

Разработал проект «Вологдастрой», этот же подрядчик займется строительно-монтажными работами.

Здание будет переменной этажности, сложной формы, в нем предусмотрены зрительный зал на 300 мест с эстрадой, фойе, буфет, гримерные, костюмерные.

На втором этаже запроектированы изостудия, студии вокала, звукозаписи и рукоделия, зал хореографии с раздевалками и душевыми. Там же расположатся офис «Добро.Центра», административные кабинеты и инженерно-технический блок зрительного зала с кинопроекционной и звукоаппаратной.

Планируется, что свои репетиционные базы в новом здании получат коллективы муниципального учреждения «Театр Ростова Великого» и детской школы искусств имени В.Н. Городовской.

Здание спроектировано с учетом потребностей маломобильных групп: для подъема на второй этаж предусмотрят пассажирский лифт, при входах обустроят пандусы, а доступ в зрительный зал и на сцену обеспечат подъемные платформы. В центре смонтируют системы видеонаблюдения.