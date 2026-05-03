В Ярославском медколледже реализуется проект «Специалист под ключ»

Возможность освоить одновременно две квалификации сделают обучение в медицинском колледже еще более востребованным.

Студенты выпускных курсов Ярославского медицинского колледжа, которые учатся по целевым договорам, теперь могут одновременно с дипломом о среднем профессиональном образовании получить документ о профессиональной переподготовке.

«После аккредитации студенты приходят в медицинские организации сразу с двумя квалификациями, – сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. – Проект учитывает потребности конкретных больниц. Практические занятия проходят непосредственно в тех учреждениях, куда после окончания учебы придут молодые специалисты. Выпускники будут готовы к работе в конкретных условиях и сразу приступят к выполнению обязанностей».

Сегодня студенты в рамках проекта осваивают программы «Сестринское дело в педиатрии», «Операционное сестринское дело», «Анестезиология и реаниматология» и «Рентгенология».

Также, как рассказала и.о. министра здравоохранения Ярославской области Мария Можейко, с первого апреля на базе областной больницы начала работу симуляционная клиника, имитирующая условия реального лечебного учреждения и помогающая студентам отрабатывать знания на практике и в поликлинике, и в стационаре.

«Такое обновление учебно-методической части, а также новая возможность освоить одновременно две квалификации сделают обучение в медицинском колледже еще более востребованным и популярным. Обеспечение медицинских организаций квалифицированными кадрами – основополагающая задача национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным», – отметила Мария Можейко.

Всего колледж ежегодно выпускает более 350 человек. 75% из них остаются работать в больницах региона, что на 20% выше среднероссийского показателя.