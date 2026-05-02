В Ярославской области вечные огни готовы ко Дню Победы

На время технического обслуживания частицу пламени переносят на специализированный факел, а по завершении работ возвращают на место. Фото: Правительство Ярославской области.

«Все 18 вечных огней в Ярославской области готовы ко Дню Победы. В течение апреля сотрудники компаний «Газпром газораспределение Ярославль» и «Рыбинскгазсервис» провели техническое обслуживание каждого мемориала, – отметил Михаил Евраев. – Сохранению и защите нашей истории мы уделяем особое внимание. В регионе действует программа восстановления воинских мемориалов. За последние несколько лет благоустроены знаковые места: территория памятника погибшим воинам в селе Никольском, мемориалы в деревне Борисовской, в Красном Профинтерне и селе Марково, культурно-парковый комплекс с памятником воинам в деревне Кузнечиха, мемориальные зоны в селе Сарафоново и другие. Сейчас завершается создание мемориала защитникам Отечества в деревне Вахромейка Любимского округа. Каждый год к 9 Мая приводим в порядок все памятники, чтобы достойно встретить День Победы в память о наших героях, которые сражались за свободу страны и наше будущее».

Вечные огни горят в Ярославле, Данилове, Рыбинске, Пошехонье, Угличе, Мышкине, Любиме, Тутаеве, Ростове Великом, Переславле-Залесском, Гаврилов-Яме, поселках Борисоглебский, Некрасовское, Семибратово, Пречистое, селе Новый Некоуз и деревне Кузнечиха.

Как рассказал заместитель председателя правительства Ярославской области – министр строительства и ЖКХ Александр Баланцев, техническое обслуживание мемориальных комплексов проводилось в рамках всероссийской акции «Священный долг. Вечная память», инициированной Президентом России Владимиром Путиным и ООО «Газпром межрегионгаз». Профилактические мероприятия включали проверку герметичности газопроводов и соединений, чистку горелок и форсунок от загрязнений, а также регулировку высоты пламени.

«На время технического обслуживания частицу пламени переносят на специализированный факел, а по завершении работ возвращают на место, – рассказал генеральный директор АО «Газпром газораспределение Ярославль», ОАО «Рыбинскгазсервис» Алексей Базин. – Обслуживание мемориалов для газовиков не просто стандартный перечень работ, а почетная миссия: каждый специалист осознает ценность и символизм вечных огней как народной памяти о павших героях, сражавшихся за свободу и честь своей Родины».