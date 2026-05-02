Студенты Ярославского медицинского колледжа участвуют в акции «Добро в село»

Ярославская область также подключилась к реализации проекта. Выездное профилактическое мероприятие прошло в Ярославском округе. В фельдшерско-акушерском пункте деревни Григорьевское волонтеры-медики участвовали в проведении медицинских осмотров пациентов и рассказывали жителям о важности здорового образа жизни.

«Добро в село» – важный для всей страны проект, – отметил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. – Регулярные медицинские осмотры и профилактические беседы – лучший способ позаботиться о себе и не допустить появления болезней. Ранняя диагностика способствует сохранению здоровья граждан, что соответствует ключевым задачам национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», инициированного Президентом Владимиром Путиным. В регионе также внедряем новые форматы, такие как «Ночь диспансеризации», чтобы каждый житель Ярославской области мог проверить здоровье вне зависимости от рабочего графика. Участие в проекте приняли уже более тысячи человек».

Выезды в рамках акции «Добро в село» будут проходить еженедельно до конца июня. Волонтеры также помогают с уборкой самих ФАПов и прилегающих территорий.

«Такие акции полезны как для самих студентов, так и для их старших коллег – медицинских сотрудников ФАПов и амбулаторий – и, конечно, для пациентов, – сказала и.о. министра здравоохранения Ярославской области Мария Можейко. – Для волонтеров это уникальная возможность применить полученные знания, увидеть, как ведется работа не в теории, а на практике. Фельдшера и врачи же могут почувствовать себя в роли наставников, погрузить студентов в реальную работу».

Справка

«Добро в село» – всероссийский проект, инициированный Министерством здравоохранения России, который направлен на повышение качества и доступности медицинской помощи сельским жителям. С его старта в 2018 году активное участие в акции принимают студенты Ярославского медицинского колледжа и университета.