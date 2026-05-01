Большегрузы разбивают асфальт в Ростовском округе

Большегрузы разбивают асфальт. Фото: Народный фронт Ярославль.

В прошлом году на прямую линию с президентом позвонили более десяти человек. Им не дают покоя грузовики, которые разбивают асфальт на региональной трассе Осокино – Лазарево – Новолесное.

Дорогу не ремонтировали больше 30 лет, хотя она соединяет федеральную трассу М-8 с десятками населённых пунктов. Последние годы старое покрытие разрушают самосвалы с песком и щебнем из карьеров и лесовозы с древесиной.

Водители грузовиков не обращают внимания на аншлаги, предупреждающие об ограничениях до 30 тонн при проезде по мостам через реки Сара и Шума Так и до беды недалеко.

Скорой не так просто добраться к больным. Фото: Народный фронт Ярославль

Из-за ям затруднено движение автобусов, включая школьный, спецтранспорта экстренных служб. Местные жители не раз обращались в разные инстанции, однако ничего не изменилось.

Представители президентского движения обратились в профильное министерство области. Там пообещали сделать ямочный ремонт в июле-августе. Для капремонта нужны разработка сметной документации, заявка уже направлена.

Также в Народном фронте попросили областные власти и Ространснадзор организовать весовой контроль. Администрации округа предложили рассмотреть возможность направить поток большегрузов по альтернативным путям.