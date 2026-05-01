В Ярославле состоялся митинг в честь Праздника Весны и Труда

Первомай остался одним из уникальных праздников, объединяющих целые поколения россиян.

«Солидарность трудящихся России – единство страны!» - таким стал девиз мероприятия в честь Праздника Весны и Труда с участием представителей правительства региона, крупнейших трудовых коллективов, отраслевых профсоюзов и общественных организаций

«Гордимся тем, что крупнейшие города региона – Ярославль и Рыбинск – заслуженно носят звание «Город трудовой доблести», – подчеркнул губернатор Ярославской области Михаил Евраев. – Регион уверенно развивается по всем ключевым направлениям. Реализуем крупные проекты в промышленности, инфраструктуре, благоустройстве, туризме. Привлекаем в Ярославскую область инвестиции, создаем новые точки притяжения для жителей и гостей. Все это формирует устойчивую основу для повышения качества жизни людей и создает возможности для работы и самореализации жителей. Важно, что и сами ярославцы активно вкладывают свои идеи и энергию в настоящее и будущее родного региона. Поздравляю всех с Праздником Весны и Труда! Спасибо за ваш труд, который делает Ярославскую область сильнее и успешнее».

Участники митинга возложили цветы к стеле «Город трудовой доблести», установленной в честь трудового подвига ярославцев в годы Великой Отечественной войны. Также была организована концертная программа.

«Первомай остался одним из уникальных праздников, объединяющих целые поколения россиян, – отметил депутат Государственной Думы РФ Анатолий Лисицын. – Он до сих пор вызывает теплые ностальгические чувства у тех, кто ходил на демонстрации в колоннах советских тружеников. При этом Первомай уже передал праздничные знамена тем, кто прямо сейчас вкладывает силы в развитие нашей любимой области. В этот день мы выражаем признательность и уважение всем людям труда – тем, кто работает в промышленности и на селе, учит, лечит и защищает нас, открывает свое дело или трудится на благо науки».

По итогам митинга была утверждена резолюция, в которой ключевой акцент сделан на сплоченности, единстве и социальном диалоге в интересах человека труда.

«Сегодняшний Первомай профсоюзы встречают с особым, глубоким смыслом, – сказал председатель Объединения профсоюзов Ярославской области Сергей Соловьев. – «Солидарность трудящихся России – единство страны!» – говорим мы. В современных условиях именно сплоченность, взаимовыручка и уважение к человеку труда становятся необходимым условием дальнейшего движения вперед. Наш регион всегда славился людьми – профессионалами, мастерами своего дела. Это действительно так. Солидарность, соучастие и социальный диалог сегодня важны как никогда. И речь не только о справедливых условиях труда, достойной заработной плате и соблюдении трудовых прав, но и об общей ответственности друг перед другом, перед своим коллективом, областью».

Ярославские профсоюзы объединяют более 76 тысяч человек, из которых около 37% составляет молодежь. В области работают 858 первичных профсоюзных организаций и 18 координационных советов. Объединение является инициатором заключения около 700 коллективных договоров. Главными направлениями деятельности являются повышение заработной платы, контроль за соблюдением трудовых прав, создание безопасных условий труда и развитие всех форм социального партнерства.