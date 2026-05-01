Третья торговая биржа «Наше Ярославское» открылась в регионе

Значимость проекта заключается в сохранении и продвижении местных особенностей, ярославских традиций и культуры. Фото: Правительство Ярославской области.

«Многофункциональное пространство объединяет первую в России галерею, посвященную истории маршрута Золотое кольцо, зону мастер-классов и дегустаций, а также магазин сувениров, изготовленных исключительно мастерами региона, – сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. – Значимость проекта заключается в сохранении и продвижении местных особенностей, наших традиций и культуры. Гости региона могут не только купить сувенир, но и узнать историю промысла, поучаствовать в мастер-классе, продегустировать продукцию. Для региона это развитие туристической привлекательности и поддержка малого бизнеса. В преддверии юбилея туристического маршрута, который мы отметим в 2027 году, биржа станет новой точкой притяжения для жителей и гостей столицы Золотого кольца».

Проект получил высокое признание профессионального сообщества: стал обладателем Гран-при на всероссийском конкурсе «Туристический сувенир» в номинации «Лучший туристический магазин», а также включен во Всероссийскую книгу почета. Продукция ремесленников, представленная в магазине, завоевала множество призов, отражая культурный код региона: мотивы архитектуры, легенды, природу и промыслы.

«Наше Ярославское» – это пример современного сувенирного магазина, который отражает локальную идентичность региона, – отметил министр инвестиций и промышленности Ярославской области Александр Ольхов. – Именно такая задача была поставлена губернатором Михаилом Евраевым: наполнить полки сувенирных магазинов региона продукцией наших ремесленников».

Торговая биржа «Наше Ярославское» уже имеет успешные филиалы: в Мышкине магазин был открыт 31 декабря 2023 года, в Рыбинске – 26 июня 2025 года.

«Количество чеков в месяц в сезон в каждом из магазинов в Рыбинске и Мышкине превышает 2,5 тысячи, – рассказала идейный вдохновитель, индивидуальный предприниматель Ольга Голосова. – Мы видим, что туристы все чаще ищут не просто сувенир, а историю в вещи: кто сделал, из чего, в какой традиции. Наши мастера отвечают на этот запрос».

Справка

Центр «Мой бизнес» ведет системную работу по поддержке ремесленного сообщества и продавцов сувенирной продукции в регионе: образовательные программы, ярмарки, конкурсы, гранты. Работа ведется в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», который входит в состав национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. За три года работы была возрождена Ярославская ремесленная палата (2024 год), в которой сегодня состоят более 80 мастеров, хранящих и развивающих традиции региона. Специалисты центра помогают в сертификации продукции, регистрации товарных знаков и географических указаний. Результат этой работы очевиден: продукция ярославских производителей замещает безликий импорт на полках сувенирных магазинов, а локальные бренды становятся узнаваемыми.