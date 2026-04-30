В Ярославской области снижается уровень бедности

Регион занимает 22-е место в России, то есть входит в четверть регионов страны с самым высоким уровнем жизни. Фото: Правительство Ярославской области.

Росстат опубликовал данные по итогам 2025 года, согласно которым уровень бедности в Ярославской области составил 6,1%.Это на 0,6% ниже среднего показателя по России, который зафиксирован на отметке 6,7%.

Снижение показателя уровня бедности на 0,4 процентного пункта свидетельствует об эффективности мер социальной поддержки и стабильном росте доходов жителей региона по сравнению с 2024 годом.

«Уровень бедности в Ярославской области снижается. Регион занимает 22-е место в России, то есть входит в четверть регионов страны с самым высоким уровнем жизни, – отметил губернатор Михаил Евраев. – И это результат системной работы. Средняя зарплата на 1 января 2026 года превышает 73 тысячи рублей. Рост за год составил 14,2% при инфляции 6,3%. То есть заработная плата жителей растет более чем вдвое быстрее цен, и это уже устойчивая тенденция. С этого года минимальная зарплата в регионе установлена на уровне 30 тысяч рублей для всех категорий работников. Параллельно мы провели серьезную модернизацию социальной сферы».

Так, из 770 юридических лиц создано 92 образовательных комплекса. Центральные районные больницы объединены в шесть крупных межмуниципальных комплексов. В результате выросла зарплата управленческого и вспомогательного персонала, удалось объединить ресурсы и укрепить материально-техническую базу.

Как подчеркнул Михаил Евраев в недавнем отчете перед депутатами Ярославской областной думы, правительство области продолжает вести системную работу по борьбе с низкими зарплатами, созданию нормальных условий труда для жителей, обеспечению стратегического развития отраслей.