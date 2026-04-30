Погода в Ярославле в выходные с 1 по 3 мая 2026: синоптики обещают +19°

Синоптики рассказали, какой будет погода в Ярославле в майские праздники. Фото: Полина ВАЧНАДЗЕ. Перейти в Фотобанк КП

С 1 по 3 мая синоптики Центра "Фобос" обещают ярославцам хорошую погоду. По прогнозам, будет тепло и преимущественно солнечно.

"В Центральную Россию наконец-то вернется весна. 1 мая еще возможны локальные дожди, но уже в субботу-воскресенье погода окончательно наладится. В такой ситуации воздух станет очень быстро прогреваться", - сказали синоптики.

Прогноз погоды на 1-3 мая в Ярославле

В пятницу, 1 мая, ожидается переменчивая облачность, +9..11°, ветер слабый. Атмосферное давление в пределах нормы.

В субботу, 2 мая, также переменная облачность; ночью +2..+4°, днем +12..14°, ветер западный, умеренный.

В воскресенье, 3 мая, будет малооблачная погода; ночью +6..+8°, днем +17..19°, ветер юго-западный, сильный, порывы до 9 м/с.

Новости Ярославля и Ярославской области читайте в нашем Телеграм-канале, ВКонтакте, Дзен