Куда сходить в Ярославле 1 мая: программа праздника

В ярославских учреждениях культуры пройдут праздничные мероприятия. Фото: Мэрия Ярославля.

Концерты, выставки, интерактивные программы и театрализованные представления пройдут в Ярославле 1 мая, в День Весны и Труда.

1 мая

Весь день Интерактивная программа "Мир! Труд! МАЙ!"

ДК "Судостроитель"

09:00 Художественная выставка Светланы Черновой "Полет души"

ДК "Энергетик"

12:00 Интерактивная игровая программа "ПервоМАЙская перезагрузка"

ДК "Нефтяник"

12:00 Старое доброе кино "Ко мне, Мухтар"

ДК "Красный Перекоп"

13:00 Концертно-развлекательная программа "В каждом сердце весна"

ДК "Радий"

13:00 Концерт театра "Карусель" "Счастью быть частью"

ДК "Магистраль"

17:00 Концертная программа "Каждому СВОЕ"

ДК "Энергетик"

19:00 Концерт коллектива "Каприз"

ТЮЗ

18:00 Ярославская вечерка - "Праздник русской березки"

ДК "Строитель"

2 мая

16:00 Танцевальная программа "Танцевальный ПервоМАЙ"

ДК "Красный Перекоп"

3 мая

17:00 Спектакль "Яблонька желаний"

ДК "Энергетик".

