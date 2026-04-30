Куда сходить в Ярославле 1 мая: программа праздника

Концерты, выставки, интерактивные программы и театрализованные представления пройдут в Ярославле 1 мая, в День Весны и Труда.
1 мая
Весь день Интерактивная программа "Мир! Труд! МАЙ!"
ДК "Судостроитель"
09:00 Художественная выставка Светланы Черновой "Полет души"
ДК "Энергетик"
12:00 Интерактивная игровая программа "ПервоМАЙская перезагрузка"
ДК "Нефтяник"
12:00 Старое доброе кино "Ко мне, Мухтар"
ДК "Красный Перекоп"
13:00 Концертно-развлекательная программа "В каждом сердце весна"
ДК "Радий"
13:00 Концерт театра "Карусель" "Счастью быть частью"
ДК "Магистраль"
17:00 Концертная программа "Каждому СВОЕ"
ДК "Энергетик"
19:00 Концерт коллектива "Каприз"
ТЮЗ
18:00 Ярославская вечерка - "Праздник русской березки"
ДК "Строитель"
2 мая
16:00 Танцевальная программа "Танцевальный ПервоМАЙ"
ДК "Красный Перекоп"
3 мая
17:00 Спектакль "Яблонька желаний"
ДК "Энергетик".
