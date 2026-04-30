Расписание автобусов в Ярославле на майские праздники-2026: как будут ходить

В майские праздники изменится расписание автобусов.

В городах Ярославской области с 1 по 3 мая общественный транспорт будет ходить по измененному расписанию, сообщили в правительстве региона.

«Уже с сегодняшнего дня ряд автобусных маршрутов работает по расписанию пятницы, а в сами праздничные дни – по расписанию субботы и воскресенья», - сказал министр дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области Роман Душко.

Ярославль и Ярославский округ

Автобусы, трамваи и троллейбусы с 1 по 3 мая работают по расписанию воскресенья, 30 апреля – по расписанию рабочего дня. Автобус №22с «Красная площадь» – «Студенческий городок» 2 мая ходит по расписанию субботы, 30 апреля и – по расписанию рабочего дня, а 1 и 23 мая не работает.

Автобус №156 Ярославль – Курба (через Шопшу), №157 Ярославль – Курба (через Козьмодемьянск), №160 Ярославль – Иванищево – по расписанию согласно дням недели. Автобус №129 Ярославль (КДП «Заволжье») – Туфаново – 30 апреля по расписанию пятницы, 1 мая не работает.

Межмуниципальные маршруты (нетто-контракты) 30 апреля работают по расписанию пятницы, 1 и 2 мая – по расписанию субботы, 3 мая – по расписанию воскресенья.

Автобусы №102 Пошехонье – Семеновское, №139 Тутаев (левый берег) – Ченцы, №165 Тутаев – Ярославль («Ярославль-Главный») (через Никульское), №520 Любим – Ярославль (через Середу), №522 Любим – Ярославль (через Данилов) – по расписанию согласно дням недели.

Автобусы №520к Любим – Ярославль, №526 Брейтово – Углич, №525 Брейтово – Ярославль («ЯОКБ») с 1 по 3 не работают.

Рыбинск и Рыбинский округ

Автобусные маршруты 30 апреля работают по расписанию рабочего дня, с 1 по 3 мая – по расписанию воскресенья. Троллейбусные маршруты 30 апреля работают по расписанию рабочего дня, 2 мая – по расписанию субботы, 1, 3 мая – по расписанию воскресенья.

Ростовский округ

Автобусы 30 апреля работают по расписанию рабочего дня, 2 мая – по расписанию субботы, 1, 3, мая – по расписанию воскресенья.

Автобусные маршруты №139 Ростов Великий («Микрорайон №1») – Лазарево, №139к Петровское – Лазарево, №139н Ростов Великий («Микрорайон №1») – Лазарево, №139п Ростов Великий («Микрорайон №1») – Петровское, №148 Петровское – Захарово, №148п Петровское – Захарово, №151 Ростов Великий («Микрорайон №1») – Дуброво, №151н Ростов Великий («Микрорайон №1») – Дуброво, №151ф Ростов Великий («Микрорайон №1») – Дуброво, №152 Ростов Великий («Микрорайон №1») – Воронино, №152д Ростов Великий («Микрорайон №1») – Воронино, №152н Ростов Великий («Микрорайон №1») – Воронино, №152Ф Ростов Великий («Микрорайон №1») – Воронино работают по расписанию согласно дням недели.

Угличский округ

Городские и пригородные автобусные маршруты 30 апреля работают по расписанию рабочего дня, с 1 по 3 мая – по расписанию воскресенья.

Автобусы №104 Углич – Юрьево, №104г Углич – Юрьево – по расписанию согласно дням недели.

Переславль-Залесский округ

30 апреля городские автобусы работают по расписанию рабочего дня, 1, 2, мая – по расписанию субботы, 3 мая – по расписанию воскресенья.

Пригородные автобусные маршруты 30 апреля работают по расписанию рабочего дня, с 1 по 3 мая – по расписанию воскресенья.

Автобусы №106 Переславль – Нагорье, №106н Переславль – Нагорье, №108 Нагорье – Кубринск, №109 Нагорье – Колокарево, №110 Нагорье – Дмитриевское, №110в Нагорье – Вороново, №110к Нагорье – Сольба, №111 Нагорье – Дмитриевское, №111в Нагорье – Вороново работают согласно дням недели.

Даниловский округ

Городские автобусы 30 апреля работают по расписанию рабочего дня, с 1 по 3 мая – по расписанию воскресенья. Автобусный маршрут №1 «ПМК» – «Вильново» работает по расписанию согласно дням недели.

Пригородные автобусные маршруты работают по расписанию согласно дням недели.

Некоузский округ

Пригородные автобусные маршруты с 30 апреля по 3 мая работают по расписанию согласно дням недели. Автобусные маршруты №106 Мокеиха – Новинское, №106к Мокеиха – Октябрь и №111 Воскресенское – Шестихино 30 апреля работают по расписанию пятницы, 1, 2 мая – по расписанию субботы, 3 мая – по расписанию воскресенья.

Большесельский округ

Пригородные автобусные маршруты работают по расписанию согласно дням недели.

Борисоглебский округ

Городские автобусы с 1 по 3 не работают, 30 апреля– по расписанию рабочего дня.

Пригородные автобусы работают 1, 2 мая по расписанию субботы, 3 мая – по расписанию воскресенья, 30 апреля – по расписанию рабочего дня.

Брейтовский округ

Пригородные автобусы с 30 апреля по 3 мая работают по расписанию согласно дням недели.

Гаврилов-Ямский округ

Городские автобусы работают 1, 2 мая по расписанию субботы, 3 мая – по расписанию воскресенья, 30 апреля – по расписанию рабочего дня.

Пригородные автобусы с 30 апреля по 3 мая работают по расписанию согласно дням недели.

Любимский округ

Городские автобусы работают 1, 2 мая по расписанию субботы, 3 мая – по расписанию воскресенья, 30 апреля – по расписанию рабочего дня.

Пригородные автобусы с 30 апреля по 3 мая работают по расписанию согласно дням недели.

Мышкинский округ

Городские автобусы работают 1, 2 мая по расписанию субботы, 3 мая – по расписанию воскресенья, 30 апреля – по расписанию рабочего дня.

Пригородные автобусы с 30 апреля по 3 мая работают по расписанию согласно дням недели.

Некрасовский округ

Пригородные автобусы с 30 апреля по 3 мая работают по расписанию согласно дням недели.

Первомайский округ

Городские автобусы с 1 по 3 и мая не работают, 30 апреля – по расписанию рабочего дня.

Пригородные автобусы с 30 апреля по 3 мая работают по расписанию согласно дням недели.

Маршрут №508 Пречистое – Кукобой 30 апреля работает по расписанию пятницы, 1, 2, мая – по расписанию субботы, 3 мая – по расписанию воскресенья.

Пошехонский округ

Городские автобусы работают 1, 2 мая по расписанию субботы, 3 мая – по расписанию воскресенья, 30 апреля – по расписанию рабочего дня.

Пригородные автобусы с 30 апреля по 3 мая работают по расписанию согласно дням недели.

Тутаевский округ

Городские автобусы с 1 по 3 мая работают по расписанию воскресенья, 30 апреля – по расписанию рабочего дня. Автобусные маршруты №2 «ЦРБ» – «ТМЗ» и №186м Тутаев («ТМЗ») – Константиновский с 1 по 11 мая не работают.

Пригородные автобусы работают с 30 апреля по 3 мая по расписанию согласно дням недели.

Автобусный маршрут №189 Тутаев («ЦРБ») – Микляиха с 30 апреля по 3 мая работает по расписанию воскресенья, 30 апреля – по расписанию рабочего дня.

С расписанием движения общественного транспорта можно ознакомиться на интернет-ресурсах ГБУ ЯО «Яроблтранском» и Яргортранса.

