Расписание автобусов в Ярославле на майские праздники-2026: как будут ходить

Фото: Правительство Ярославской области.
В городах Ярославской области с 1 по 3 мая общественный транспорт будет ходить по измененному расписанию, сообщили в правительстве региона.
«Уже с сегодняшнего дня ряд автобусных маршрутов работает по расписанию пятницы, а в сами праздничные дни – по расписанию субботы и воскресенья», - сказал министр дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области Роман Душко.
Ярославль и Ярославский округ
Автобусы, трамваи и троллейбусы с 1 по 3 мая работают по расписанию воскресенья, 30 апреля – по расписанию рабочего дня. Автобус №22с «Красная площадь» – «Студенческий городок» 2 мая ходит по расписанию субботы, 30 апреля и – по расписанию рабочего дня, а 1 и 23 мая не работает.
Автобус №156 Ярославль – Курба (через Шопшу), №157 Ярославль – Курба (через Козьмодемьянск), №160 Ярославль – Иванищево – по расписанию согласно дням недели. Автобус №129 Ярославль (КДП «Заволжье») – Туфаново – 30 апреля по расписанию пятницы, 1 мая не работает.
Межмуниципальные маршруты (нетто-контракты) 30 апреля работают по расписанию пятницы, 1 и 2 мая – по расписанию субботы, 3 мая – по расписанию воскресенья.
Автобусы №102 Пошехонье – Семеновское, №139 Тутаев (левый берег) – Ченцы, №165 Тутаев – Ярославль («Ярославль-Главный») (через Никульское), №520 Любим – Ярославль (через Середу), №522 Любим – Ярославль (через Данилов) – по расписанию согласно дням недели.
Автобусы №520к Любим – Ярославль, №526 Брейтово – Углич, №525 Брейтово – Ярославль («ЯОКБ») с 1 по 3 не работают.
Рыбинск и Рыбинский округ
Автобусные маршруты 30 апреля работают по расписанию рабочего дня, с 1 по 3 мая – по расписанию воскресенья. Троллейбусные маршруты 30 апреля работают по расписанию рабочего дня, 2 мая – по расписанию субботы, 1, 3 мая – по расписанию воскресенья.
Ростовский округ
Автобусы 30 апреля работают по расписанию рабочего дня, 2 мая – по расписанию субботы, 1, 3, мая – по расписанию воскресенья.
Автобусные маршруты №139 Ростов Великий («Микрорайон №1») – Лазарево, №139к Петровское – Лазарево, №139н Ростов Великий («Микрорайон №1») – Лазарево, №139п Ростов Великий («Микрорайон №1») – Петровское, №148 Петровское – Захарово, №148п Петровское – Захарово, №151 Ростов Великий («Микрорайон №1») – Дуброво, №151н Ростов Великий («Микрорайон №1») – Дуброво, №151ф Ростов Великий («Микрорайон №1») – Дуброво, №152 Ростов Великий («Микрорайон №1») – Воронино, №152д Ростов Великий («Микрорайон №1») – Воронино, №152н Ростов Великий («Микрорайон №1») – Воронино, №152Ф Ростов Великий («Микрорайон №1») – Воронино работают по расписанию согласно дням недели.
Угличский округ
Городские и пригородные автобусные маршруты 30 апреля работают по расписанию рабочего дня, с 1 по 3 мая – по расписанию воскресенья.
Автобусы №104 Углич – Юрьево, №104г Углич – Юрьево – по расписанию согласно дням недели.
Переславль-Залесский округ
30 апреля городские автобусы работают по расписанию рабочего дня, 1, 2, мая – по расписанию субботы, 3 мая – по расписанию воскресенья.
Пригородные автобусные маршруты 30 апреля работают по расписанию рабочего дня, с 1 по 3 мая – по расписанию воскресенья.
Автобусы №106 Переславль – Нагорье, №106н Переславль – Нагорье, №108 Нагорье – Кубринск, №109 Нагорье – Колокарево, №110 Нагорье – Дмитриевское, №110в Нагорье – Вороново, №110к Нагорье – Сольба, №111 Нагорье – Дмитриевское, №111в Нагорье – Вороново работают согласно дням недели.
Даниловский округ
Городские автобусы 30 апреля работают по расписанию рабочего дня, с 1 по 3 мая – по расписанию воскресенья. Автобусный маршрут №1 «ПМК» – «Вильново» работает по расписанию согласно дням недели.
Пригородные автобусные маршруты работают по расписанию согласно дням недели.
Некоузский округ
Пригородные автобусные маршруты с 30 апреля по 3 мая работают по расписанию согласно дням недели. Автобусные маршруты №106 Мокеиха – Новинское, №106к Мокеиха – Октябрь и №111 Воскресенское – Шестихино 30 апреля работают по расписанию пятницы, 1, 2 мая – по расписанию субботы, 3 мая – по расписанию воскресенья.
Большесельский округ
Пригородные автобусные маршруты работают по расписанию согласно дням недели.
Борисоглебский округ
Городские автобусы с 1 по 3 не работают, 30 апреля– по расписанию рабочего дня.
Пригородные автобусы работают 1, 2 мая по расписанию субботы, 3 мая – по расписанию воскресенья, 30 апреля – по расписанию рабочего дня.
Брейтовский округ
Пригородные автобусы с 30 апреля по 3 мая работают по расписанию согласно дням недели.
Гаврилов-Ямский округ
Городские автобусы работают 1, 2 мая по расписанию субботы, 3 мая – по расписанию воскресенья, 30 апреля – по расписанию рабочего дня.
Пригородные автобусы с 30 апреля по 3 мая работают по расписанию согласно дням недели.
Любимский округ
Городские автобусы работают 1, 2 мая по расписанию субботы, 3 мая – по расписанию воскресенья, 30 апреля – по расписанию рабочего дня.
Пригородные автобусы с 30 апреля по 3 мая работают по расписанию согласно дням недели.
Мышкинский округ
Городские автобусы работают 1, 2 мая по расписанию субботы, 3 мая – по расписанию воскресенья, 30 апреля – по расписанию рабочего дня.
Пригородные автобусы с 30 апреля по 3 мая работают по расписанию согласно дням недели.
Некрасовский округ
Пригородные автобусы с 30 апреля по 3 мая работают по расписанию согласно дням недели.
Первомайский округ
Городские автобусы с 1 по 3 и мая не работают, 30 апреля – по расписанию рабочего дня.
Пригородные автобусы с 30 апреля по 3 мая работают по расписанию согласно дням недели.
Маршрут №508 Пречистое – Кукобой 30 апреля работает по расписанию пятницы, 1, 2, мая – по расписанию субботы, 3 мая – по расписанию воскресенья.
Пошехонский округ
Городские автобусы работают 1, 2 мая по расписанию субботы, 3 мая – по расписанию воскресенья, 30 апреля – по расписанию рабочего дня.
Пригородные автобусы с 30 апреля по 3 мая работают по расписанию согласно дням недели.
Тутаевский округ
Городские автобусы с 1 по 3 мая работают по расписанию воскресенья, 30 апреля – по расписанию рабочего дня. Автобусные маршруты №2 «ЦРБ» – «ТМЗ» и №186м Тутаев («ТМЗ») – Константиновский с 1 по 11 мая не работают.
Пригородные автобусы работают с 30 апреля по 3 мая по расписанию согласно дням недели.
Автобусный маршрут №189 Тутаев («ЦРБ») – Микляиха с 30 апреля по 3 мая работает по расписанию воскресенья, 30 апреля – по расписанию рабочего дня.
С расписанием движения общественного транспорта можно ознакомиться на интернет-ресурсах ГБУ ЯО «Яроблтранском» и Яргортранса.
Новости Ярославля и Ярославской области читайте в нашем Телеграм-канале, ВКонтакте, Дзен