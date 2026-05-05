В Костроме 7 мая откроют Центр культурного развития

В Костроме откроется Центр культурного развития.

В четверг, 7 мая, в Костроме откроется Центр культурного развития.

В этот день на мосту Центра, который соединяет второй этаж здания с парком Победы, выступят духовые оркестры с программой «Победный марш». В зале покажут художественный фильм «Звезда», а исторический театр «РЯД» представит спектакль «Парень из нашего города» по пьесе Константина Симонова. В парке пройдет акция «Сад памяти», итогом которой станет аллея из кустов сирени.

В пятницу, 8 мая, в концертном зале Центра пройдет фестиваль «Россия - великая наша страна!». В нем примут участие детские хоры музыкальных школ и школ искусств Костромы.

В полдень 9 Мая начнется акция «Красная гвоздика», затем пройдут мастер-классы по изготовлению памятных значков. На 13 часов запланирован показ фильма «Дорога на Берлин». В 18:00 перед костромичами выступит заслуженный артист Костромской области Владимир Емцев.

10 мая зрителей ждут на фильм «Белый тигр». В этот же день центр развития хореографии «Высота» представит зрителям хореографический спектакль по одноименной поэме Агнии Барто «Звенигород».

На протяжении всех праздничных дней в культурном центре будет работать постоянная выставка постеров по архивным документам и фотографиям «Кострома – город трудовой доблести», а также выставка картин члена Евразийского союза художников Елены Касатовой «Портреты памяти».

Вход на все мероприятия бесплатный.