День Победы в Рыбинске, 9 Мая 2026: программа праздника

В Рыбинске опубликовали программу Дня Победы.

Администрация Рыбинска опубликовала программу празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Главной площадкой праздника выбрали территорию у дворца спорта «Полет».

Программа:

11:00 – театрализованный пролог «Подвиг великий и вечный» у ДС «Полет»,

11:40 – возложение гирлянды Славы к мемориалу «Огонь Славы»,

12:00 – акция «Вальс Победы» у ДС «Полет»,

19:00 – Всероссийская минута молчания у мемориала «Огонь Славы»,

19:30 – праздничный концерт «Под ярким салютом Великой Победы» у ДС «Полет»,

21:00 – праздничный фейерверк.

В этом году по городу вновь пройдет автопробег «Знамя Победы». Автоколонна стартует в 13 часов от ДК «Вымпел» и финиширует в 15 часов у школы №11 в микрорайоне Копаево.

В 11:00 Рыбинский театр кукол приглашает маленьких зрителей на постановку «Спасите Леньку». В 15:00 драматический театр покажет спектакль «Василий Теркин».

Жителей Рыбинска предупредили, что в случае атаки БПЛА мероприятия могут быть отменены – к этом устоит быть готовыми и отнестись с пониманием.

