Куда жителям Ярославской области сдать клещей на проверку: адреса, часы работы

Клещей принимают в Ярославле, Рыбинске и Ростове Великом.

Из-за резкого потепления в Ярославской области активизировались клещи. Как сообщает ГТРК «Ярославия», из 200 пациентов, обратившихся в травмпункт больницы имени Соловьева, примерно 30% укушены кровососами. Больше трети исследованных клешей оказываются заражены боррелиозом.

В ЯРОСЛАВЛЕ клещей принимают по адресам:

ГАУЗ ЯО «Клиническая больница скорой медицинской помощи имени Н.В. Соловьева»

ул. Загородный сад, 11, здание травмпункта Телефон кабинета приема клещей 8(4852) 75-50-30, График работы:

- май - июнь: ежедневно с 8:00 до 15:00 (включая выходные и праздничные дни);

- июль - октябрь: с понедельника по пятницу с 8:00 до 15:00; суббота и воскресенье – выходные дни.

ГБУЗ ЯО «Клиническая больница имени Н.А. Семашко»

ул. Семашко, д 7:

Телефон (4852)75-57-44,

График работы: ежедневно с 8.00 до 22.00.

ул. Гагарина, д. 12:

Телефон (4852) 44-27-08,

График работы: с понедельника по пятницу с 08:00 до 16:00.

Лаборатория особо опасных инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области»

ул. Воинова, д. 1,

Телефон: 8(4852) 73-36-42

График работы:

- с 13 апреля по 31 мая - ежедневно с 08:00 до 15:42 (перерыв с 12:00 до 12:30),

- с 1 июня по 31 августа - понедельник-пятница, воскресенье - с 08:00 до 15:42 (перерыв с 12:00 до 12:30, суббота– выходной день.

РЫБИНСК

ГУЗ ЯО «Рыбинская больница №1» Многофункциональный стационар им. Н.И. Пирогова, приемный покой инфекционного отделения,

ул. Максима Горького, д.54,

Телефон: 8 (4855) 20-28-72,

График работы: ежедневно, круглосуточно.

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области в городском округе г. Рыбинск и Рыбинском муниципальном районе»

ул. Солнечная, д. 39,

Телефон: 8(4855) 55-16-38, 55-12-88,

График работы: с понедельника по пятницу с 8:00 до 15:00 (перерыв с 12.00 до 13.00). С мая - дополнительно рабочая суббота с 8:00 до 13:00.

РОСТОВ ВЕЛИКИЙ

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области в Ростовском районе»

пер. С. Перовский, 19,

Телефон: 8(48536) 6-25-43,

График работы: с понедельника по пятницу с 08:30 до 13:30.

