Куда жителям Ярославской области сдать клещей на проверку: адреса, часы работы

Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП
Из-за резкого потепления в Ярославской области активизировались клещи. Как сообщает ГТРК «Ярославия», из 200 пациентов, обратившихся в травмпункт больницы имени Соловьева, примерно 30% укушены кровососами. Больше трети исследованных клешей оказываются заражены боррелиозом.
В ЯРОСЛАВЛЕ клещей принимают по адресам:
ГАУЗ ЯО «Клиническая больница скорой медицинской помощи имени Н.В. Соловьева»
ул. Загородный сад, 11, здание травмпункта Телефон кабинета приема клещей 8(4852) 75-50-30, График работы:
- май - июнь: ежедневно с 8:00 до 15:00 (включая выходные и праздничные дни);
- июль - октябрь: с понедельника по пятницу с 8:00 до 15:00; суббота и воскресенье – выходные дни.
ГБУЗ ЯО «Клиническая больница имени Н.А. Семашко»
ул. Семашко, д 7:
Телефон (4852)75-57-44,
График работы: ежедневно с 8.00 до 22.00.
ул. Гагарина, д. 12:
Телефон (4852) 44-27-08,
График работы: с понедельника по пятницу с 08:00 до 16:00.
Лаборатория особо опасных инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области»
ул. Воинова, д. 1,
Телефон: 8(4852) 73-36-42
График работы:
- с 13 апреля по 31 мая - ежедневно с 08:00 до 15:42 (перерыв с 12:00 до 12:30),
- с 1 июня по 31 августа - понедельник-пятница, воскресенье - с 08:00 до 15:42 (перерыв с 12:00 до 12:30, суббота– выходной день.
РЫБИНСК
ГУЗ ЯО «Рыбинская больница №1» Многофункциональный стационар им. Н.И. Пирогова, приемный покой инфекционного отделения,
ул. Максима Горького, д.54,
Телефон: 8 (4855) 20-28-72,
График работы: ежедневно, круглосуточно.
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области в городском округе г. Рыбинск и Рыбинском муниципальном районе»
ул. Солнечная, д. 39,
Телефон: 8(4855) 55-16-38, 55-12-88,
График работы: с понедельника по пятницу с 8:00 до 15:00 (перерыв с 12.00 до 13.00). С мая - дополнительно рабочая суббота с 8:00 до 13:00.
РОСТОВ ВЕЛИКИЙ
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области в Ростовском районе»
пер. С. Перовский, 19,
Телефон: 8(48536) 6-25-43,
График работы: с понедельника по пятницу с 08:30 до 13:30.
Новости Ярославля и Ярославской области читайте в Телеграм-канале, ВКонтакте, Дзен