Количество занятых в сфере МСП ярославцев за год выросло на 24,4 тысячи человек

«В регионе созданы все условия для уверенного развития бизнеса, и мы продолжаем совершенствовать систему мер поддержки как крупных инвесторов, так и представителей малого и среднего предпринимательства, – отметил Михаил Евраев. – Результат этой работы очевиден. По итогам 2025 года численность занятых в сфере МСП Ярославской области с учетом ИП и самозанятых выросла на 24,4 и достигла 270,4 тысячи человек. В регионе открываются кафе, рестораны, гостиницы, развивается сфера услуг, небольшие производства. Такие проекты – это не только путь граждан к личному успеху, но и важный ресурс для всей экономики».

В структуре занятости численность работников субъектов МСП составила 156,9 тысячи человек, количество индивидуальных предпринимателей – 32,8 тысячи человек, самозанятых с доходом за последние 12 месяцев – 80,7 тысячи человек. Данные приводятся по информации ФНС России в соответствии с методикой Минэкономразвития РФ.

«В сфере малого и среднего предпринимательства региона наблюдается устойчивый рост: количество субъектов МСП за прошедший год увеличилось на 1653 единицы, а вместе с тем растет и число занятых в этом секторе, – сказал первый заместитель председателя правительства Ярославской области Денис Хохряков. – Мы оцениваем рост числа занятых в секторе как существенный – показатель не только превысил плановое значение на 22,3%, но и вырос на 9,9% по сравнению с 2024 годом».

Поддержка субъектов МСП в 2025 – 2026 годах осуществляется в рамках регионального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», направленного на достижение целей национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

«На рост числа занятых в секторе МСП оказывают влияние меры поддержки, которые мы предоставляем бизнесу. Предприниматели активно пользуются доступными инструментами, наращивают обороты и создают новые рабочие места, – отметил министр инвестиций и промышленности Ярославской области Александр Ольхов. – Мы продолжим системную работу по улучшению условий для ведения бизнеса в регионе, чтобы и в 2026 году сохранить положительную динамику».

Подробную информацию о мерах поддержки бизнеса можно получить в Центре поддержки предпринимательства Ярославской области.