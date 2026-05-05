Ушла из жизни известный ярославский журналист и поэт Алла Хачатурян

Алла Хачатурян была талантливым и легким в общении человеком. ФОТО Виктора ОРЛОВА

После тяжелой продолжительной болезни на 78-ом году жизни 2 мая скончалась член Союза журналистов СССР и России с 1986 года, бывший заместитель главного редактора областной ежедневной газеты «Золотое кольцо» Хачатурян Алла Алексеевна.

Алла Хачатурян (в девичестве Горшкова) родилась 12 октября 1948 года в поселке Некрасовском, здесь же закончила среднюю школу, проявив недюжинные способности к русскому языку и литературе, начала писать стихи и даже некоторые из них были опубликованы в местной газете. Наверное, и это впоследствии способствовало горячему желанию стать журналистом. Что касается русского языка, то она могла бы быть профессиональным корректором, а, благодаря педагогичесому таланту, и репетитором по языку (не раз она по просьбе знакомых натаскивала даже двоечников, так что они успешно сдавали экзамены по языку и грамотно писали сочинения при поступлении в вузы). А мы, коллеги, в сложных случаях с языком всегда, до последних времен обращались за советом к ней и подсказкой.

Алла Хачатурян исполнила свою мечту и поступила на факультет журналистики Московского государственного университета имени Ломоносова, с отличием его окончила. Вернувшись в Ярославль, она работала редактором издательства в ЯрГУ, помогала будущим кандидатам и докторам наук в грамотном оформлении их научных статей и трудов. Позднее много лет была главным редактором газеты «Икар» — рупора одного из первых стране МЖК, издавала сатирический журнал «Шабаш», довелось ей поездить и корреспондентом районки по полям и селам Ярославского района, отчего она прекрасно знала всех его ведущих аграриев, и они с удовольствием давали молодой и общительной журналистке любую информацию. Одно из отличительных по жизни качеств Аллы Хачатурян — она легко и непринужденно сходилась с разными людьми — от простого работяги до генеральных директоров ведущих ярославских предприятий.

Из-за самой что ни на есть армянской фамилии ей всегда благоволили армяне, принимая за свою. Хотя она была из самых посконных русских крестьян — в роду только Горшковы да Куваевы, правда, затесалась там и полька Ягужинская, которую один из дедов привез, влюбившись, с полей Первой мировой войны. А Хачатурян она по мужу, который тоже никакой не армянин, а как потом после его смерти выяснилось, — чистокровный немец: светленького мальчонку-сироту, полюбив, усыновила из детского дома армянская семья.

Расцвет журналистского профессионального таланта Аллы Алексеевны Хачатурян пришелся на годы работы в областной ежедневной газете «Золотое кольцо» — с осени 1991 года и до последних лет. В каких только ипостасях не пребывала она у нас. В последние годы работала заместителем главного редактора — здесь потребовался и ее журналистский опыт, и педагогический талант. Уходя в отпуск, я со спокойной совестью мог оставить газету на ее попечение, никаких неприятных сюрпризов она не допустила бы.

Параллельно с этим, Алла Хачатурян была легким на подъем журналистом — ездила в командировки, писала и на экономические темы, и на медицинские, и о культуре, и даже святочные истории, которые вызывали слезу умиления у читателя, особенно у женщин. Просматриваешь сейчас подшивку, — среди ее героев недавно ушедший художник Олег Отрошко, с которым они могли болтать по часу и более, знаменитый хирург-травматолог Вячеслав Ключевский, главный энергетик области, впоследствии председатель областной думы Виктор Рогоцкий, реставратор Семен Новиков, гостеприимный гендиректор санатория «Большие соли» Александр Барбакадзе, гендиректор Ярославского радиозавода Сергей Якушев, Северный транспортный прокурор Лев Хориков, экс-председатель облисполкома Владимир Ковалев и десятки, да скорее сотни, других известных и не очень лиц. И все выходили такими интересными из-под пера нашей Аллы.

А какие душевные некрологи она писала, что ни говори, а это был талант: надо уметь проводить человека в последний путь. Чтобы и родные, и просто знакомые сказали: какого человека мы потеряли, это настоящая наша боль и утрата. Честно сказать, в России сейчас нет подобных мастеров.

И ведь ни от какой работы Алла Алексеевна не отказывалась. Попросит фотокорреспондент помочь с подписью под снимком — сделает, а то и в стихах. Живые, поэтические строчки очень украшали газетную страницу. Кстати, несколько небольших сборников стихов у нее за эти годы вышло, а вот в члены Союза писателей она никогда не стремилась, журналистской любимой работы хватало.

Светлой памяти, Алла Алексеевна! Ты навсегда в наших сердцах!