В центре Ярославля на фасаде исторического здания покажут световые спектакли

Проекционные показы на Кирова – часть большой системной работы правительства Ярославской области по архитектурно-художественной подсветке. Фото: Правительство Ярославской области.

Световые спектакли будут посвящены истории этого здания, всей Ярославской области, а также Дню Победы. Начало – каждый вечер в 22.00 и 22.30. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

«Проекционные показы на Кирова – часть нашей большой системной работы по архитектурно-художественной подсветке, – отметил Михаил Евраев. – Мы последовательно оформляем знаковые здания, памятники, общественные пространства по всему региону. Подсветка позволяет по-новому раскрывать как современные объекты, так и исторические, формируя единый привлекательный облик городов и сел. К этой работе активно привлекаем собственников. Запустили программу компенсации затрат на установку подсветки. Победители конкурса могут возместить до 30% расходов, но не более 3 млн рублей на один объект. В этом году на эти цели выделили 30 млн рублей».

В 2026 году в регионе планируется реализовать еще порядка 50 проектов по подсветке зданий и сооружений. В числе объектов – Вознесенские казармы и здание театрального института в Ярославле, флигель усадьбы купца Чистова в Мышкине, ансамбль Никитского монастыря в Переславль-Залесском округе. Также работы продолжатся на территории Толгского монастыря, где подсветку установят на Крестовоздвиженской церкви.

«Проекционные представления – это один из вариантов архитектурно-художественной подсветки, который позволяет по-новому раскрыть ее возможности. Это современный формат, сочетающий свет, звук и содержание, – отметил министр регионального развития Ярославской области Евгений Чуркин. – Кроме того, это отличный вариант мини-представления на свежем воздухе, возможность провести вечер в центре города и почувствовать атмосферу праздника».

Всего за время реализации программы подсветкой в регионе оформлено порядка 240 объектов. В 2025 году она украсила около 60 зданий и сооружений, в том числе Даманский мост, дом Истоминых в Угличе, здание Ярославского государственного педагогического университета, пешеходный мост через реку Обнору в Любиме, Тихменевский центр досуга в Рыбинском округе.