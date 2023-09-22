На берегу реки в Костромской области при уборке мусора нашли старинный якорь

В Буе под Костромой нашли старинный якорь. ФОТО: Пресс-служба администрации городского округа города Буй

В Буе Костромской области на берегу реки экскаваторщик Владимир Шикерин нашел старый якорь.

- Мусор сгребал, ковш зацепился за что-то металлическое. Стал помаленечку вытаскивать и вытащил якорь. Удивился, подумал, откуда он здесь появился, - рассказывает водитель экскаватора.

На самом деле, нет ничего удивительного в том, что якорь сохранился в недрах берега реки Кострома. В позапрошлом веке и в начале века прошлого река была судоходной, а в районе моста находилась пристань.

- Думаю, якорь оставлен здесь еще с тех времен, - говорит глава Буя Игорь Ральников. – Мы его обязательно отреставрируем и выставим на всеобщее обозрение. Буевляне смогут им полюбоваться, все-таки это история города, история, связанная с развитием нашего края.

А, по словам директора фирмы-подрядчика Юрия Рудакова, якорь – не первая интересная находка. Рабочие откопали задние части скульптур львят, которые раньше стояли в парке. Со временем композицию восстановят.