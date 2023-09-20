Жителей Иваново приглашают сдать нормы ГТО. Фото: Эдуард Абрамов

Жителей Иваново приглашают сдать нормы ГТО. Принимать нормативы будут на нескольких городских площадках.

- Знак ГТО помогает абитуриентам вузов заработать дополнительные баллы для поступления, а за золотой знак могут назначить повышенную стипендию. Для работающих получение знака ГТО влечет прибавку к зарплате либо дополнительные дни к отпуску, - рассказали в спорткомитете города.

Всего в комплексе ГТО 11 ступней, начать их сдавать можно с 6 лет. Претенденту придется выполнить челночный бег, прыжки в длину, подтягивания, плавание, бег на лыжах, стрельбу и так далее.

Нормы ГТО в Иванове можно сдать по следующим адресам:

21 сентября в 09:00 - на базе средней школы № 39 (ул.Рабфаковская, д. 34) состоится прием нормативов по беговым видам и кроссу для школьников 14-17 лет (5-6 ступень);

22 сентября в 11:00 - в парке «Харинка» состоится прием нормативов по северной ходьбе для старшего поколения 50 лет и старше (14-18 ступень);

23 сентября в 10:00 - в парке «Харинка» состоится прием нормативов по беговым видам и кроссу для всех категорий населения от 6 лет и старше;

26 сентября в 09:00 - на базе спортшколы №1 (ул.Пушкина, д.28) состоится прием нормативов по зальным видам комплекса для школьников 14-17 лет (5-6 ступень);

27 сентября в 11:00 - на базе спортшколы №1 (ул.Пушкина, д.28) состоится прием нормативов по зальным видам комплекса для всех категорий населения от 6 лет и старше.

Чтобы стать участником и получить уникальный идентификатор начислений, нужно зарегистрироваться здесь.