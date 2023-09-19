Более 11 тысяч подписей собрано за переименование Ростова в Ростов Великий

Михаил Евраев: - Приглашаю тех, кто еще не принял участие в опросе, обязательно выразить свое мнение. Фото: Правительство Ярославской области

Глава региона рассказал, что опрос жителей Ростова, который проводят волонтеры общественного движения «За Ростов Великий!», продолжится до конца сентября. Цель – собрать не менее 12,5 тысячи подписей в поддержку переименования.

– Я от души благодарю всех, кто нашел время и возможность выразить свое мнение по этому вопросу, – сказал Михаил Евраев. – И приглашаю тех, кто еще не принял участие в опросе, обязательно сделать это. В городе работают четыре стационарные точки, где любой ростовец в возрасте от 14 лет имеет шанс вписать свое имя в историю Ростова Великого.

Губернатор отметил, что в городе продолжается большая работа по благоустройству, ремонту дорог, прокладке канализации в исторической части. Вчера рабочая группа по осуществлению группа Губернаторского контроля посетила самые значимые объекты и доложила главе региона о ходе реализации проектов.

– Мы очень пристально следим за изменениями в Ростове. Его жители должны видеть, ощущать положительные перемены, – подчеркнул Михаил Евраев. – Даже если кто-то сомневается в том, что Ростов – великий, наша задача доказать, что это великое заблуждение! Потенциал Ростова велик и с точки зрения человеческого капитала, и с туристической, инвестиционной, и, конечно, культурной точек зрения.